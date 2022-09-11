Не долетів: у Криму рухнув російський військовий літак (карта)

Пілотам винищувача вдалося катапультуватися

У неділю, 11 вересня, у небі над окупованим Кримом раптово впав російський військовий літак. Про причини аварії наразі нічого невідомо, але повідомляється, що рухнув винищувач Су-34.

Цю інформацію оприлюднив російський Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела.

"У Криму впав російський військовий літак За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись", — йшлося у повідомленні.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася на кордоні Роздольненського та Красноперекопського району близько 6 години ранку 11 вересня. Російський літак впав у полі, попередньо, це був винищувач Су-34. Примітно, що район падіння винищувача знаходиться неподалік кордонів з Україною.

Місце падіння російського літака на карті

За даними каналу, льотчики встигли катапультуватися і пізніше їх забрали російські військові. Про причини падіння літака жодної інформації на цю мить немає.

Нагадаємо, що кількома днями раніше командування ЗСУ зізналося, що українські військові причетні до ударів по російських авіабазах в окупованому Криму. Зокрема, Сили оборони України вдарили по аеродрому Саки, тим самим знищивши близько десятка російських військових літаків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч на 4 вересня звуки вибухів чули одразу у двох великих містах Криму — Сімферополі та Севастополі.