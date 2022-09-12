"Бавовна" у Курській та Білгородській областях: що відомо (фото, відео)

Вночі мешканці двох російських областей повідомляли про низку влучень

Зранку, 12 вересня, губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про черговий нічний обстріл прикордонного селища Тьоткіно Глушківського району і звинуватив у цьому Збройні сили України.

Таку інформацію він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що було зафіксовано 10 "прильотів" в районі Білопольської вулиці. Система звукового сповіщення спрацювала, тож постраждалих немає, але він наголошує на чисельних руйнуваннях.

"Попередньо встановлено пошкодження восьми будинків. Крім того, постраждали надвірні споруди, паркан, приватний автомобіль", — підкреслює губернатор.

Він розповів, що район знеструмлений і є пошкодження газопроводу, але ремонтна бригада розпочала роботи з відновлення електропостачання. На місце прибули представники газової служби. Також йде оцінка завданих збитків.

Крім того, Старовойт опублікував знімки руйнувань.

До того ж, жителі Білгородської області повідомляли про звуки вибухів, а деякі райони міста Білгород були певний час знеструмлені. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, де, за його словами, вночі горіла нафтобаза в тому ж самому російському місті.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, увечері, 11 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Україні — декілька областей залишилися без електроенергії.