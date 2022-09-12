"Відповів" Зеленському: медведєв видав маячню про ультиматум для України

Екслідер рф різко прокоментував заяву президента Зеленського, видавши чергову погрозу

Колишній президент російської федерації дмитро медведєв назвав цьогорічні вимоги рф до України "дитячою розминкою" та заявив, що головним ультиматумом, який Україна отримає у майбутньому — це тотальна капітуляція так званого "київського режиму" на умовах агресора.

Чергові погрози ексочільник сусідньої держави у понеділок, 12 вересня, опублікував у своєму телеграм-каналі, відповідаючи на заяву президента України Володимир Зеленського щодо небажання повертатися до переговорного процесу з росією на будь-яких умовах, адже "не бажає говорити із тими, хто висуває йому ультиматуми".

"Дехто Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму за умов росії", — написав медведєв.

Варто нагадати, що український лідер Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами видання CNN заявив, що станом на сьогоднішній день жодних планів щодо відновлення переговорів із росією у нього немає. Гарант також наголосив, що не планує вести діалог із тими, хто висуває йому ультиматуми. За словами президента, головною умовою для будь-яких угод між ворогуючими країнами наразі є повне виведення російських військ з українських територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як експрезидент президент рф дмитро медведєв різко висловився в сторону Заходу після засідання ООН, через те, що йому сподобалася пропозиція США щодо внесення нових "компромісів" у питання реформування Радбезу ООН, а також відмова від збереження деяким країнам-учасницям "статусу-кво".