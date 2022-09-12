Пропагандисти "похоронили" гауляйтера Сальдо, але щось пішло не так: подробиці

Навіть поплічники зрадника почали висловлювати співчуття щодо смерті Сальдо, а потім стерли повідомлення

У понеділок, 12 вересня, російські ЗМІ "похоронили" гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, який у липні пережив замах, а потім несподівано захворів і опинився на лікарняному ліжку у токсикологічному відділенні клініки Скліфосовського у Москві. Поки українці активно обговорювали відхід на той світ зрадника України, пропагандисти з невідомих причин видалили інформацію про його смерть.

Так, дані про смерть Сальдо з'явилися на пропагандистських ресурсах, зокрема, "РИА Новости", "Лента RU", "Газета RU". Також цю інформацію підтвердив ще один колаборант — Кирило Стремоусов. Публікувалися ці новини у проміжку між 12 на 12:20. Вже через кілька годин всі ці новини видалили, однак у мережі залишилися знімки з екрана.

На момент виходу новини достеменно не було відомо, чи помер гауляйтер Сальдо, чи ні, але історія з поширенням та видаленням таких новин виглядає, меншою мірою, дуже дивно.

Тим часом на російських телеканалах з'явився так званий "заступник голови" адміністрації окупованої Нової Каховки Віталій Гура. Зрадника російські ЗМІ "похоронили" ще 6 серпня після того, як він нібито отримав поранення біля власного будинку. Тоді повідомлялося, що він помер дорогою до лікарні в окупованому Криму. У понеділок, 12 вересня, з'ясувалося, що смерть зрадника Гури була інсценуванням російської ФСБ, щоб не допустити реального нападу на нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишнього українського нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова було знайдено мертвим у своєму будинку в селищі Гола Пристань. Примітно, що Ковальов після початку вторгнення росіян перейшов на бік окупантів та не приховував радості від того, що вони захопили Херсонщину. У липні стало відомо, що він отримав в окупаційній адміністрації Херсонської області посаду "заступника голови з питань сільського господарства". З моменту призначення на цю посаду зрадника України намагалися підірвати, однак тоді він відбувся незначними пораненнями.