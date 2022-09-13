Гарантії безпеки для України: у путіна відреагували на проєкт Єрмака та Расмуссена

У росії видали чергову порцію нісенітниці

У вівторок, 13 вересня, на 202 день повномасштабного вторгнення рф в росії відреагували на презентовані в Києві рекомендації щодо гарантій безпеки для України.

З відповідною заявою виступив депутат Держдуми рф та член переговорної групи з Україною Леонід Слуцький. Він вважає, що Захід у такий спосіб нібито хоче продовжити протистояння з росією в Україні.

"Усі пункти проєкту київської угоди з безпеки спрямовані на ескалацію, це проєкт залучення країн НАТО до конфлікту ", — заявив Слуцький.

Також проєкт представили й президентові України Володимиру Зеленському.

"Перший, але дуже важливий крок щодо майбутніх гарантій безпеки для України зроблено ", — заявив глава держави.

Нагадаємо, голова Офісу президенту Андрій Єрмак та 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен надали рекомендації щодо гарантій безпеки для України, розроблені за дорученням Зеленського.

Раніше Зеленський подякував США, які надали вагому підтримку для деокупації Харківщини й не лише. Напередодні в росії відповіли президенту України, видавши чергову погрозу.