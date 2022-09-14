Замість сотень сторінок про російську армію: соцмережі вразили солдатські щі з росії

Енергетична цінність щів настільки низька, що наїстися ним солдату видається неможливим

Про проблеми з харчуванням російських військових, яких відправили воювати в Україну, було відомо ще від початку їх вторгнення. Солдатам видавали прострочені пайки, які були абсолютно непридатними до споживання, але, схоже, що навіть за пів року командуванню окупантів не вдалося владнати це питання. У мережі з'явилося фото трилітрової банки зі щами (національна перша страва РФ — ред.), який законсервували в Калмикії та дали з собою солдатам як "сухпайок".

Фото опублікувала українська журналістка Тетяна Даниленко на власній Facebook-сторінці. Вона зазначила, що склад російських щів не має ні білків, ні вуглеводів, а це означає, що страва зовсім не є поживною для солдатів.

"Банка щів замість сотень сторінок аналітики про російську армію і російське управління в принципі. Вони тягнуть за тисячу з гаком км їжу, головна функція якої — щоб солдат з‘їв менше м‘яса і каші. Ні білків, ні вуглеводів. Продукт просто займає багато місця. Дуже важкий. Тара легко б‘ється…Російський науково-технічний прогрес, схоже, перебуває на більш ранніх стадіях еволюції. Їм головне, щоб солдат добре пердів і легко вмирав за свою безмозку родіну", — зазначила журналістка.

Примітно, що на банці щів вказана енергетична цінність продукту — 94 ккал на 100 грамів. Тоді як звичайний енергетичний батончик, який часто зустрічається у військових сухпайках, має енергетичну цінність 210 ккал на 100 грамів. І це при тому, що транспортувати трилітрову банку за сотні кілометрів значно важче і витратніше, ніж маленький поживний батончик.

Користувачі мережі такому стану речей у "другій армії світу" зовсім не здивувалися, але жартів ця тема породила дуже багато.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російських військовослужбовців забезпечили списаною амуніцією, яка взагалі непридатна до використання. Так, ЗСУ виявили на покинутих росіянами позиціях цілу машину з бронежилетами, які були більше схожі на списаний мотлох, аніж на речі, які здатні врятувати життя.