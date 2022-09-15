кадиров видав рецепт мобілізації в росії: розповів, скільки людей можуть набрати

У рф все ще сподіваються на "добровольців"

Глава Чечні рамзан кадиров, який так і не залишив свою посаду, розповів, як створити ще одну армію в росії без мобілізації.

Відповідний пост кадиров опублікував на своєму telegram-каналі. Він закликав керівників усіх регіонів росії до "самомобілізації".

Кадиров хоче, щоб кожен суб’єкт рф підготував і спорядив одну тисячу добровольців, які вирушать на війну в Україні. Таким чином, голова Чечні хоче отримати 85-тисячну армію без оголошення мобілізації.

"Я вважаю, що кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити й укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців. Для окремо взятого суб’єкта це не така вже велика кількість, я б навіть сказав, що це — мінімум, який суб’єкти повинні виконати для початку. Натомість у масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тисяч осіб – майже армія!” – заявив Кадиров.

Нагадаємо, росія зазнає великих втрат в Україні. Деякі політики рф вже відкрито закликають до загальної мобілізації. Найманців вербують навіть у російських в’язницях.