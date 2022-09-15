"Кухар путіна" завербував на війну з Україною маніяка-канібала

Тисячі російських ув’язнених погодилися воювати за рф

Інформація про те, що росія набирає "добровольців" на війну з Україною з російських колоній вже давно не секрет. В армії рф знайшлося місце навіть засудженому канібалу.

Про це повідомила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова на YouTube-каналі "Популярна політика". Вона зазначила, що співвласник ПВК Вагнера Євген Пригожин ("Кухар путіна") зумів завербувати вже близько 10 тисяч в’язнів. Як мінімум один новоспечений найманець має у своєму "послужному списку" канібалізм.

"Беруть усі статті, але віддають перевагу, про це Пригожин говорив, вбивцям і тим, хто займався розбоєм і грабунком. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в’язниці за завдання тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, засуджених за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з саратівських зон, з жахливих зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, у портфоліо канібалізм. Він також поїхав на війну", — розповіла Романова.

Ольга зазначила, що Пригожин завербував у російських в’язницях щонайменше 7 тисяч найманців, проте, схоже, ця цифра вже сягає 10 тисяч. Романова додали, що географія вербування обмежується регіонами центральної росії. Пригожин чомусь "не працює" на схід від Татарстану. При цьому у деяких в’язницях ПВК Вагнера набирає бійців уже по 3-4 колу.

Раніше повідомлялося, що через проблеми росіян на фронті про мобілізацію почав розмірковувати голова Чечні рамзан кадиров. До речі, у четвер проти кадирова та його родини США запровадили санкції.