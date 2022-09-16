Вночі Валуйки під Білгородом переполошили десятки вибухів — там стоїть військова частина рф (відео)

Винуватцями інциденту, що очікувано, росіяни роблять українську сторону

Вельми гучна пані "бавовна" зачастила до жителів Білгородської області росії. Так, у ніч на 16 вересня у місті Валуйки після низки потужних вибухів відключилася місцева електропідстанція. Вибуховою хвилею також було пошкоджено кілька житлових будинків, за попередніми даними, одна людина загинула та ще кілька отримали поранення.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві Telegram-канали та заяви губернатора Білгородщини В’ячеслава Гладкова. В обстрілі російської території, очікувано, вже звинуватили українських військовослужбовців.

Цікаво, що спочатку російські джерела не змогли "домовитися", яким саме способом відбулися прильоти на територію Білгородської області. Один із пропагандистських військкорів заявив, що ЗСУ нібито вели артилерійський обстріл у бік рф, але пізніше відредагував своє повідомлення. У мережі вже зазначили, що це сталося після повідомлення Гладкова про роботу засобів ППО — у разі артобстрілу така система захисту просто не працює.

Відомо, що під час "бавовни" постраждала місцева електрична підстанція, місто Валуйки залишилося знеструмленим.

Валуйки знаходяться за 2,5 години їзди від Білгорода

Найбільше дісталося вулиці Шкільній — там вибухова хвиля зачепила одразу вісім приватних будинків, а також вибила вікна у кількох автомобілях. Внаслідок вибухів, до речі, загинув один місцевий житель, ще двоє отримали незначні поранення.

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Вже рано-вранці місцевий губернатор відзвітував, що електропостачання відновили в основних соцзакладах і більшості житлових будинків — крім тієї ж Шкільної вулиці. На місці проводиться обхід території для подальшої оцінки руйнувань.

Україна ніяк не коментувала ні те, що сталося у Валуйках, ні звинувачення з боку російських чиновників, що йшли за цим. Нагадаємо, що ЗСУ не ведуть обстріл по житлових кварталах, адже мають зовсім іншу тактику ведення бою. При цьому слід додати, що у Валуйках розташована одна з російських військових частин, яка була побудована у 2015 році. До початку лютневого повномасштабного вторгнення армії Росії саме в цей населений пункт активно підтягували збройні сили окупантів, перш ніж кинути їх на територію України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що нещодавня "бавовна" у Криму — справа рук українських військовослужбовців.