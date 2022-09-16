путін видав нову брехню про "спецоперацію" та Україну і зробив цікаву "обмовку"

Президент росії обговорював з індійським прем’єром війну в Україні

У п’ятницю, 16 вересня, після публічного приниження в Самарканді (Узбекистан) на саміті ШОС президент рф володимир путін в рамках цього майданчика провів зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава кремля торкнувся теми війни в Україні, передає пресслужба президента росії. путін заявив, що Україна нібито не хоче сідати за стіл переговорів. При цьому він хоче, щоб "конфлікт припинився якнайшвидше". Примітно, що під час промови диктатор сказав "В Україні", а не "На", як раніше робив до цього.

"Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою. Але ми вас триматимемо в курсі того, що там відбувається", — сказав путін.

Нагадаємо, у рамках саміту ШОС путін зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. На одному зі знімків цієї зустрічі користувачі мережі помітили "труну".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Київ не відмовляється від переговорів з москвою, щоправда, росія не дає серйозних сигналів щодо відновлення переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів з рф, якщо агресор припинить вогонь і виведе війська з українських територій.