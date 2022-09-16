Успіхи ЗСУ на фронті змусили путіна задуматися про переговори з Україною — ЗМІ

У Москві хочуть повернутися до переговорного процесу з Києвом

У кремлі після невдалих спроб провести "референдуми" на окупованих територіях України, а також після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині не розуміють, що робити далі.

Про це у п’ятницю, 16 вересня, повідомила "Медуза" з посиланням на два джерела, близьких до кремля. Зазначається, що "куратор Донбасу" Сергій Кирієнко та співробітники адміністрації президента (АП) росії незадоволені поточним станом справ.

"Референдуми, які готував політичний блок АП, були для Кирієнка одним із головних приводів для прямого контакту з володимиром путіним — і, відповідно, це сприяло зростанню його впливу. Зараз приводів для діалогів та зустрічей поменшало", — зазначив співрозмовник "Медузи".

На цьому фоні, за інформацією джерел "Медузи", в АП задумалися над тим, щоб анексувати території України без референдумів — наприклад, на офіційне прохання так званих "адміністрацій". Цікаво, що про це нещодавно заявляв самопроголошений "прем’єр-міністр" окупаційної "влади" Криму. Проте зараз цей сценарій також "поставлено на стоп".

Співрозмовники "Медузи" зазначили, що кремль знову хоче сісти за стіл переговорів із Києвом. Про це заговорили навіть деякі члени Ради безпеки рф, які готові піти на поступки Україні. Повідомляється, що пропозиції повернутися до переговорів поки що "не знайшли розуміння" у путіна. Проте, раніше президент рф був категорично проти переговорів, але після успішного контрнаступу ЗСУ він почав розмірковувати про їхню можливість. Джерело додало, що путін не хоче особисто зустрічати з президентом України Володимиром Зеленським.

Співрозмовники "Медузи" вважають, що росія не піде на переговори з Києвом через "слабку переговорну позицію" після поразок на фронті.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Київ не відмовляється від переговорів з москвою, щоправда, росія не дає серйозних сигналів щодо відновлення переговорного процесу. Зеленський нещодавно заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів з рф, якщо агресор припинить вогонь і виведе війська з українських територій. У п’ятницю глава держави заявив, що готовий відновити експорт російських добрив через Україну, але з однією умовою.