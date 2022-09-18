"Акела промахнувся": росії прогнозують революції, а путіну - смерть за програш у війні проти України

Російський президент може повторити долю імператора Павла І, або навіть Каддафі

Провали російської армії у війні проти України стають дедалі очевиднішими, хоч голова Кремля всіма можливими способами намагається їх виправдати. Такий стан речей не задовольняє навіть російських терористів, зокрема колишнього ватажка так званої "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який спрогнозував смерть диктатора володимира путіна у разі програшу у війні. Про це він заявив на YouTube.

За словами російського терориста, в росії може розпочатися справжня революція на тлі невдач так званої "спецоперації", а також рівня інфляції в країні.

"Ще парочка образливих воєнних поразок, спалах інфляції на додачу, і от ми отримуємо ту саму революційну ситуацію. Верхи не можуть, а низи, підштовхувані, не хочуть. Тим більше всі революції відбуваються не в селі Гадюкіне, і не в місті Урюпінськ, і навіть не у сакральному Воронежі, який поки що не розбомбили… Всі революції відбуваються в столиці", — зазначив він, назвавши Москву та Санкт-Петербург "найбільш ліберальними городками".

Саме у Москві та Санкт-Петербурзі, каже Гіркін, будуть найбільші революції. А у російського президента, якого терорист назвав "Акела, який промахнувся", є всі шанси повторити долю поваленого російського імператора Павла I або Слободана Мілошевича, який помер у тюремній камері в Гаазі.

"Хоча варіант з Саддамом Хусейном або Каддафі теж не виключений. Не треба Володимиру Володимирову вдаватися до ілюзій. Не факт, що він не буде показово принижений не так, як Мілошевич, який здався", — додав колишній ватажок так званої "ДНР".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський політтехнолог, політичний радник та публіцист Станіслав Бєлковський вважає, що після відходу від влади володимира путіна росія припинить своє існування.