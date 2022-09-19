Мобілізація неминуча, а війна прийде до Росії: Дугін після смерті доньки заявив про кінець "спецоперації" Путіна

Борець із "бездуховним Заходом" кличе Росію на останню битву

Відомий російський філософ, один із головних і найодіозніших ідеологів "руского миру" Олександр Дугін днями розродився великою статтею, завдання якої, на думку автора, — остаточно розставити крапки над і в історії зі "спецоперацією" Володимира Путіна. Власне, назва тексту — "Починається. Головна стаття Олександра Дугіна" — має наголосити на чималій вазі того, що в цьому тексті озвучено. А озвучене там не лише традиційне для автора фентезі про боротьбу цивілізацій та долю світу, а й абсолютно конкретні, неприємні для росіян речі. Простіше кажучи – готуйся, простий громадянин РФ, на тебе чекають дуже важкі часи.

Дугін, нагадаємо, не так давно втратив дочку – Дар’я Дугіна, пропагандистка кількома рангами нижче за батька була підірвана у своїй машині. Винуватцями російські силовики передбачувано проголосили громадян України. Водночас телеграм-канали, пов’язані з популярним російським політологом, "знавцем кремлівських секретів" Валерієм Солов’єм писали, що Дар’ю підірвали на прохання батька – таким жертвопринесенням той нібито хотів викликати у Путіна (який також має доньок) емоційне потрясіння і підштовхнути президента РФ до рішучіших заходів щодо України. Якою б шаленою не була ця версія, після нової статті вона вже не здається фантастикою.

Розмірковуючи про загрозу Третьої світової, Дугін починає текст із залізної, на його погляд, тези – Захід уже оголосив війну Росії і не задовольниться навіть "повним відходом з території колишньої України". Цитуючи євроатлантичних спікерів, він пише: " Добиватимуть нас і на нашій землі, наполягаючи на "беззастережній капітуляції" (Йєнс Столтенберг), "деімперіалізації" (Бен Ходжес), розчленуванні Росії". І навіть контрнаступ ЗСУ на Харківщині – це прямий удар Заходу по Росії, тому що "усім відомо, що цей наступ був організований, підготовлений і оснащений військовим командуванням США та НАТО і відбувався під прямим кураторством".

З цього випливає сміливий для автора висновок: "СВО як обмежена операція зі звільнення Донбасу та низки територій Новоросії завершена (на визначення "провалена" сміливості у Дугіна все ж таки не вистачило – Ред). Вона поступово переросла у повноцінну війну із Заходом".

"Окрім своєї волі, тепер ми у війні, і це стосується кожного громадянина Росії: кожен з нас під прицілом ворога, терориста, снайпера, ДРГ… Ворог прийме тільки нашу повну капітуляцію, поневолення, розчленування, окупацію. Так що вибору у нас просто немає… Війна із Заходом підпорядковує собі все", — заявляє Дугін.

А якщо так, і війна стосується всіх і кожного, то мобілізація неминуча. Дугін, щоправда, кокетує: "Мобілізація не означає примусового відправлення призовників на фронт. Цього якраз можна уникнути – наприклад, через формування повноцінного Добровольчого руху – з необхідними пільгами та державною підтримкою". Але ми розуміємо — з російською культурою управління і взагалі організації будь-якого процесу слова "можна уникнути" варто читати як "уникнути швидше за все не вдасться". Пенсійний вік не підвищуватиметься, як говорив Путін, поки не підвищив пенсійний вік.

"Культура, інформація, освіта, просвіта, політика, соціальна сфера — все має одностайно працювати на війну, тобто на Перемогу" — ось читача поступово підводять до того, що пояси знову доведеться затягувати (теж російська народна традиція). "Для Перемоги слід витрачати стільки коштів, скільки потрібно… Війна та комфорт – речі несумісні. Від комфорту як мети, як життєвого орієнтиру слід відмовитися".

Все це супроводжується емоційною білібердою про західний лібералізм, який скасував "Бога, Церква, сім’ю, стать, людину", п’яту колону, що розкладає зсередини (очевидно, це і про Пугачову), "цивілізацію Антихриста", союзників Росії з Північної Кореї, Куби та Нікарагуа, божественну істину та вирішальну битву: "Захід демонструє намір почати проти нас війну на знищення – третю світову війну. Ми повинні зібрати весь наш глибинний народний потенціал, щоб відбити цей напад. Усіми засобами – думкою, військовою могутністю, економікою, культурою, мистецтвом, внутрішньою мобілізацією всіх структур держави та кожного з нас".

Чи має якесь реальне значення цей текст не зовсім психічно адекватної людини? Питання не таке просте. Дугін давно переріс маргінес літературно-окультного Южинського гуртка і вже багато років не просто фрик, коментуючий традиціоналістів-класиків, а сам практично класик "євразійства" — ідеології, яку він продає православному олігарху Малофєєву і тій частині російських еліт, що реально вірить (або вважає, що зараз краще вірити) у "рускій мір". "Царьград" — телеканал, на сайті якого опубліковано дугінську статтю — один з головних рупорів цієї чорносотенної публіки. Там же, до речі, мешкає і Микита Міхалков, який все своє життя чудово відчуває, де справжні гроші та справжня влада.

Тож робочий сценарій для Кремля готовий. А простим росіянам Дугін, звичайно, обіцяє перемогу (а як же) – але спочатку доведеться сильно потерпіти. А там і Кінець світу.