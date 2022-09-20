"Уже випив зранку?": медведєва висміяли за підтримку "референдумів" в ОРДЛО та погрози Україні

Російський політик знову мовить про необхідність "захисту" росіян на Донбасі, хоча краще б подбав про громадян на території своєї країни

Російський політик дмитро медведєв, який не втомлюється лякати Україну та колективний Захід, "прокинувся" після тижневого мовчання. Цього разу приводом для його активності у соціальних мережах стало звернення бойовиків "ДНР" та "ЛНР" до рф щодо "референдумів" про приєднання. Медведєв чомусь щиро переконаний, що це обов’язково допоможе Москві "захистити звільнені території" у контексті якоїсь невідомої "історичної справедливості".

Чергову нездорову тираду любитель кремлівської пропаганди видав в особистому Telegram-каналі. "Телеграф" не лише вивчив його висловлювання, а й зібрав свіжу реакцію користувачів мережі на неї. Спойлер — навіть росіяни незадоволені перспективами, які малює колишній лідер їхньої держави.

На думку Медведєва, якщо ОРДЛО таки "приєднають" до росії, то це обов’язково змінить вектор розвитку всієї країни на наступні десятиліття. Також це вплине і на загальносвітову політику — через, цитуємо, те, що "геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру".

Нинішній заступник глави Радфеду рф вважає, що коли окупований Донбас стане "територією росії", це означатиме зовсім новий виток політики щодо України та країн Заходу.

"Зазіхання на територію росії — злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Але не менш важливо, що після внесення змін до Конституції нашої держави жоден майбутній керівник рф, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад", — стверджує дмитро медведєв.

Проведення таких псевдореферендумів, упевнений політик, наганяє на Київ та західні країни страх. Саме тому, за його словами, вони й мають бути втілені у життя.

Цікаво, що така перспектива "розвитку" не надто тішить навіть російських громадян. Більшість коментаторів певні, що приєднання ОРДЛО до рф лише додасть нових проблем, у тому числі й фінансових — адже територія чужої країни потребуватиме великих грошових вливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно дмитро медведєв відзначився черговою порцією хамства у бік ООН. Це сталося після того, як на засіданні організації заговорили про можливе позбавлення рф права вето.

Також ми розповідали про причини, з яких експрезидент росії перетворився на такий агресивний рупор Кремля.