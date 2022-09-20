Парад "референдумів": ЗМІ дізналися, хто з верхівки Кремля за цим стоїть

Так звана "партія війни" приклала до "референдумів" руку, натиснувши на Путіна

Напередодні колаборанти на тимчасово окупованих росіянами територіях активізувалися і заявили, що хочуть негайно провести референдуми про приєднання до РФ. Такі заяви від ставлеників кремля прозвучали у Луганській області, а також Херсонській області. Хоча до цього місцеві колаборанти помітно відтягували "волевиявлення народу", списуючи на неготовність та інші чинники.

Як з'ясувало видання "Медуза", після успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонському та Харківському напрямках, підготовку до "референдумів" дійсно було відкладено, але тепер російські окупанти не планують навіть створювати видимість "легітимності" тих голосувань.

"Є настрій зробити все дуже швидко… Важливо буде провести якесь голосування та звітувати про результат", — розповіли джерела видання у Кремлі, зазначивши, що навіть "ілюзію легітимності" ніхто з колаборантів створювати не буде, а голосування взагалі хочуть зробити електронним.

Хто стоїть за організацією "референдумів"?

Співрозмовники "Медузи" кажуть, що зміна настроїв стосовно проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, пов'язана з діяльністю "партії війни" — так називають чиновників та силовиків, які підтримують загострення війни в Україні, а також мобілізацію у РФ.

"Вони повпливали [на Путіна зараз] — і помчало, пішов аврал", — сказав один зі співрозмовників, близьких до Кремля.

Причин цього "авралу" називають дві:

Позиція деяких "громадянських" представників російської влади (у тому числі в АП), стурбованих настроями на окупованих територіях після контрнаступу ЗСУ. Зокрема тим, що колаборанти на Херсонщині, Запоріжжі та в ОРДЛО бояться приходу ЗСУ та покарання у вигляді вироків, яке за цим слідуватиме. Цю позицію, за словами джерел, активно розвиває генсек "Єдиної Росії" Андрій Турчак, а разом з ним і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв. Саме вони об'єдналися із силовиками (зокрема, головою Росгвардії Віктором Золотовим) і натисли на російського президента.

Бажання самого Путіна провести "референдуми" якнайшвидше. При цьому джерела кажуть, що президент РФ не має наміру знижувати військову активність в Україні, і про це він відкрито заявив під час розмови на саміті ШОС з турецьким та казахським президентами.

Крім цього, одразу три різних джерела, близькі до Кремля, зазначили, що російська влада сподівається шляхом проведення так званих "референдумів" зупинити просування українських військ. Нібито українські військові "не ризикнуть наступати на територію РФ".

Видання пише, що за умови, що Сили оборони України будуть продовжувати контрнаступ, російська влада таки проведе мобілізацію та запровадить воєнний стан. І за таких умов не виключено, що у керівництві адміністрації російського президенства та Міноборони відбудуться кадрові перестановки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські депутати на законодавчому рівні вже почали готуватися до мобілізації та навіть посилили відповідальність за відмову військових брати участь у війні.