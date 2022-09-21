шойгу назвав цифру втрат армії рф та "пояснив", із ким воює росія

В армії рф сильно применшують втрати серед особового складу, сподіваючись на підтримку пересічних громадян

Після того, як кривавий диктатор володимир путін оголосив часткову мобілізацію в росії, слово дісталося і главі міноборони рф сергію шойгу. Серед інших кремлівських пропагандистських наративів він озвучив і нібито "офіційну" цифру втрат російських окупантів на війні в Україні. Варто зазначити, що з математикою в Москві не склалося — нарахувати їм удалося лише 5937 загиблих солдатів.

Про це повідомляє " Телеграф", посилаючись на росЗМІ. При цьому, за словами шойгу, українська армія, борючись за свою батьківщину, втратила більше військовослужбовців більше, ніж удесятеро.

Озвучені російським чиновником цифри щодо нібито загиблих українців досягли значення 61 207 осіб. Ще майже 50 тисяч росіяни нарахували серед поранених українців. При цьому Сергій Шойгу намагається переконати російських громадян, що такі цифри нібито означають, що ЗСУ розгромлено майже наполовину. Це при тому, що ще у травні президент Володимир Зеленський офіційно заявляв, що на захисті України перебуває близько 700 тисяч військовослужбовців, і ця кількість постійно зростає.

Зазначимо і невеликий нюанс щодо озвучених російських втрат. Судячи з усього, сергій шойгу просто "загубив" нуль у цифрі, яку йому дозволили представити російському суспільству. Хоча Генштаб ЗСУ поки що повідомляє лише про 55 тисяч "утилізованих" ворожих солдатів.

Втім, росіянам не звикати брехати. Серед іншого шойгу також зауважив, що росії зараз доводиться протистояти на території України "всьому натовському угрупованню". До цього числа він включив 70 (!) військових з інших країн, а також приплев сюди близько 200 цивільних супутників.

Крім цього він додав, що росія активно працює над тим, щоб усі види озброєнь, які вона має, включаючи "ядерну тріаду", виконували своє завдання. Цікаво, що про втрати у техніці та озброєнні російський чиновник навіть не згадав. Тим часом лише на Харківщині під час контрнаступу ЗСУ змогли отримати у своє користування десятки новеньких танків. На Запорізькому ж напрямку нашими захисниками було знищено безліч ворожої техніки — її загальна вартість перевалює за десятки мільйонів доларів.