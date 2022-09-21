Мобілізація не "часткова": для росіян все виявилося набагато гіршим

Для російських військкоматів буде важливим текст президентського указу, а не його слова під час відеозвернення

Не встигли росіяни отямитися після оголошення часткової мобілізації в росії, як на них чекав ще один удар від Кремля в спину. Згідно з текстом документа, опублікованим російськими джерелами, заклик до армії рф не буде обмежений, як це обіцяв диктатор володимир путін. Головна проблема чоловіків призовного віку в росії тепер — не потрапити до списку тих, кому буде вручено повістку про війну в Україну.

На нюанси путінського указу звернули увагу російський політик Дмитро Гудков та співголова української партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко. Вони зауважили, що сказане лідером Кремля разюче відрізняється від офіційно представленої версії документа.

Вся проблема в тому, що в тексті указу, окрім слів "часткова мобілізація", немає жодних обмежень. Єдиний виняток — співробітники російського оборонно-промислового комплексу, і то лише з відстрочкою на період роботи.

На думку Гудкова, найкращим варіантом для Заходу, який намагається бути демократичним та розуміючим, буде відкриття кордонів для охочих залишити росію громадян. Після цього міжнародний суд має офіційно визнати володимира путіна військовим злочинців. Це, упевнений політик, допоможе "відокремити злочинців від заручників".

"Спочатку заберуть тих, хто вміє стріляти, до 35 років. Потім усіх інших", — підкреслив Дмитро Гудков, для більшої наочності прикріпивши спеціальну табличку про процес мобілізації на території рф.

Як ми вже згадували, згоден із тим, що призов до армії для росіян не буде частковим, і українець Юрій Гудименко, який раніше отримав поранення на фронті.

"Все те, що говорив путін, щоб заспокоїти росіян, є лише словами на відео, — говорить він. — У документі — жодних обмежень, крім віку, стану здоров’я та вироку суду. А що важливіше для військкоматів — відосик чи офіційний указ — зрозуміти неважко".

У тому, що указ про "часткову мобілізацію" насправді не передбачає такої, можете переконатися і ви, ознайомившись із його повним текстом.

Указ путіна про мобілізацію в Росії

Зазначимо, що особливо пильні користувачі мережі відразу помітили, що з документом не все добре: в ньому є певний секретний пункт. "Телеграф" спробував дізнатися все, що про нього наразі відомо.

Також ми розповідали, з якими панічними настроями зустріли рішення про мобілізацію самі росіяни.