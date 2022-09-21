Мобілізація в Росії: хто не підлягає призову та як отримати відстрочку

Відкосити від армії можна за станом здоров’я, багатодітним батькам та іншим категоріям

У Росії з 21 вересня оголосили часткову мобілізацію для війни в Україні та вже почали масово видавати повістки. Так, президент Росії Володимир Путін повідомив, що заклику підлягатимуть громадяни із запасу і військові служби, які проходили.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уточнив, що буде покликано 300 тисяч резервістів, а про мобілізацію на війну студентів і строковиків не нібито йдеться.

Днем раніше Держдума РФ ухвалила нові поправки до Кримінального кодексу, які посилюють покарання за дезертирство, що вводять терміни за добровільне здавання в полон, мародерство та відмову виконувати держзамовлення в оборонній сфері. Це сталося на тлі намірів провести "референдуми" на частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, що контролюються Росією, 23–27 вересня.

Водночас правозахисники наголошують на тому, що текст указу Путіна написаний досить широко, а вирішувати, кого закликати на війну фактично буде міністерство оборони.

Ми зібрали вам перелік способів, як можна уникнути призову на війну.

До якого віку закликають

Граничний вік для звичайного військового становить 50 років, а ось для маршала, генерала армії, адмірала флоту, генерал-полковника та адмірала гранична планка вже вища — 65 років, для генерал-лейтенанта, віце-адмірала, генерал-майора, контр-адмірала. 60 років, а полковника чи капітана 1-го рангу – 55 років. Найвищі офіцери – до 70 років.

З якими хворобами не беруть до армії Росії

У військовому квитку є категорії придатності, мобілізація не торкнеться лише категорії "Д", що означає "не придатний". Категорію "Д" дають людям із серйозними проблемами зі здоров’ям:

гіпертонія 3 ступеня

ВІЛ

розсіяний склероз

гострі форми туберкульозу,

бронхіальна астма у тяжкому ступені,

екземи, псоріази, які погано піддаються лікуванню,

хронічні хвороби нирок

муковісцидоз,

епілепсія з нападами частіше 5 разів на рік,

повна глухота,

цироз печінки,

бронхіальна астма у тяжкому ступені.

Якщо, наприклад, людина зламала руку або захворіла на коронавірус, то вона отримує тимчасову відстрочку на 6 місяців.

Відстрочка від мобілізації

Крім проблем зі здоров’ям є ще низка абсолютно легальних способів отримати відстрочку ( згідно із законом "Про військовий обов’язок та військову службу"):

Якщо людина зайнята постійним доглядом за батьком, матір’ю, дружиною, чоловіком, рідним братом чи сестрою, дідусем, бабусею, усиновлювачем.

Коли людина – єдиний опікун неповнолітніх рідних братів чи сестер.

Батькам багатодітних сімей можна не йти до армії, якщо у них є чотири і більше дітей віком до 16 років. Ще варіант — це батько-одинак однієї дитини і більше віком до 16 років.

Якщо дружина людини перебуває на термін вагітності не менше 22 тижнів.

Не закликають також членів Ради Федерації та депутатів Держдуми.

Альтернативна цивільна служба замість бойових дій

Тим, хто раніше пройшов військову службу на заклик, радять уже зараз подавати заяви про альтернативну цивільну службу (АЦС). Як пояснили в "Руху свідомих відмовників від військової служби", в ст.59.3 конституції РФ "Про альтернативну цивільну службу" прописаний правовий інструмент, як уникнути бойових дій. Стаття гарантує право заміни військової служби альтернативною громадянською тим, чиїм переконанням це суперечить.

"… Ви, громадянин, який підлягає заклику з мобілізації, заявляєте про те, що у вас сформувалися переконання і ви вимагаєте замінити військову службу на цивільну", — пояснюють у русі.

Виїхати з Росії

Резервістам можуть закрити виїзд з Росії лише після отримання повістки.

Без закордонного паспорта можна виїхати до Казахстану, Киргизстану та Вірменії (у Вірменію таким чином можна потрапити лише авіалініями). Із закордонним паспортом без візи можна виїхати до Грузії, Туреччини, Чорногорії, Таїланду, Сербії, Мексики, Єгипту, Ізраїлю, Молдови, Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану, Аргентини, Бразилії, Уругваю, ОАЕ, Чилі, Коста-Ріки, Таїланду. Повний список можна прочитати тут.

Рапорт онлайн

Солдатам, зокрема контрактної служби, відмовитися буде складніше, але це можливо, передає " Сьогодні". За словами голови громадського руху "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, іноді немає можливості написати рапорт на папері. Але можна наговорити рапорт родичам телефоном, і вони від імені військовослужбовця повісять його на електронну приймальню міністерства оборони на сайті, напишуть у прокуратуру. Також у цьому випадку родичам краще заручитися підтримкою правозахисників.

Куди звернутися по допомогу?

Допомогти юридично та надати консультації, як уникнути армії, можуть "Рух свідомих відмовників від військової служби", організація "Школа призовника", об’єднання юристів "Заклик до совісті", "Громадянин та армія", "Служба підтримки", "Комітет солдатських матерів", "Солдатські матері Санкт-Петербурга", "Ковчег", "Гайд".