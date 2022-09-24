Проти "путіна" може грати його наступник? Що розповів колишній поплічник Кремля

Микола Патрушев веде свою гру

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев не вважає володимира путіна за справжнього презтдента російської федерації.

Про це заявив російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації рф, колишній друг Путіна Сергій Пугачов в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Крім того, на тлі різноманітних чуток журналіст спитав у Пугачова, чи може Патрушев працювати на американців і "здавати Сполученим Штатам інформацію".

"Патрушев був в Америці багаторазово. У нього завжди був контакт за лінією спецслужб. Звісно, Патрушев вважає Путіна зовсім нижчим за плінтус і ніяким не президентом. Я б так сказав: у Патрушева може бути своя гра. Не те що він здає інформацію якусь із-під столу Путіна чи таємні документи копіює й віддає у ЦРУ. Звісно, ні. Він грає у свою гру", – розповів колишній друг путіна.

До того ж, на його думку, Микола Патрушев завжди намагається бути в силовому блоці, знаходити сильних партнерів.

"На сьогодні, думаю, Патрушев, враховуючи, що останні три роки Путін перебуває в льоху і періодично тицяє в комп'ютер, вирізняється позиційно. Просто він наживо з людьми завжди. І він може спілкуватися, він може створювати якісь коаліції. У цьому сенсі – так. Щодо "здає" – я не думаю. Бо Патрушев – усе-таки радянський КДБшник. І на восьмому десятку здавати йому щось запізно", – розповів Пугачов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російський політолог Валерій Соловей повідомив, що за різною інформацією путін вже вибрав свого наступника. Ним може бути Микола Патрушев.

Також британський таблоїд The Sun писав, що російський президент може бути серйозно хворий, а країною управлятиме патрушев.