Каспаров озвучив, скільки людей планують мобілізувати в росії: цифра вражає

Перебування на полігоні не допоможе свіжому "гарматному м’ясу" навчитися воювати

У Росії продовжують стверджувати, що мобілізація, оголошена путіним диктатором, буде частковою, а на фронт закличуть "всього" 300 тисяч осіб. Однак багато джерел стверджують, що справжня цифра військовозобов’язаних росіян буде значно більшою. За словами знаменитого гросмейстера та російського політика Гаррі Каспарова, вона може досягти від одного до трьох мільйонів людей.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі, передає "Телеграф". Каспаров наголосив: працівники російських військкоматів виконують поставлене завдання, часто зневажаючи на норми закону. Це і є найбільшим фактором, який показує, що необхідна "норма" призовників набагато більше, ніж озвучена владою.

"Їм потрібно призвати від мільйона до трьох мільйонів людей, — запевняє Гаррі Каспаров. — В армію мобілізованих потрапляють уже явні алкоголіки, які б’ються, не встигнувши потрапити на полігон. Інтернетом гуляють відео, де вони проносять із собою алкоголь, б’ються, ображають і, звичайно ж, усвідомлюють, що вони лише пішаки”.

Також він наголосив, що вся підготовка, яку обіцяють провести військовозобов’язаним, котрих забирають на війну в Україну, не зможе допомогти їм вижити на фронті. Два тижні "натаскування" в тилу разюче відрізняються від активних бойових дій. Тим більше, що навіть у тих, хто пройшов армію, служба часто проходила лише у виконанні наказів безглуздих наказів командування — фарбування трави в зелений колір, швидкого чищення картоплі та блискавичної реакції на фразу «смирно».

Зазначимо, що навіть російські ліберали почали обурюватися мобілізацією, що відбувається. Все тому, що в армію призивають усіх без розбору — повістки отримують навіть жінки, які давно не є військовозобов’язаними. Раніше вони працювали медиками, але вже залишили цю професію. Втім, кремлівському диктатору є чужими будь-які норми та принципи.

Якщо ж російські громадяни, які не мають можливості втекти від мобілізації, все ж таки потраплять в Україну, їм пропонують відразу здаватися в полон. Президент Володимир Зеленський озвучив низку преференцій, які отримають такі призовники країни-агресора.