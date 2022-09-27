"Легше сховатися від військкома": Москву заволокло густим туманом (вражаючі фото та відео)

Російська столиця місцями нагадує знаменитий Сайлент-Хілл із фільму жахів

Поки в Іркутській області деякі російські громадяни за допомогою зброї намагаються зупинити процес мобілізації, жителі Москви знаходять цей процес найбільш підходящим для різних жартів. Примудрилися вони його зв’язати і з густим туманом, що опустився на столицю росії вранці 27 вересня. Зараз у місті досить погана видимість, хоча в окремих районах, за словами очевидців, серпанок уже розвіявся.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на дані деяких російських Telegram-каналів. Варто зазначити, що поширення новини про туман викликало багато невдоволення серед росіян з інших регіонів країни — мовляв, оце значну подію в тумані знайшли.

Проте Москва, оповита серпанком, виглядає вельми вражаюче. Якщо не знати, що це звичайне природне явище, можна подумати, що місто знову, як і кілька місяців тому, накрило димом після серйозних лісових пожеж.

Другим варіантом завжди залишається серйозне загоряння у самій російській столиці.

Щільність туману щиро дивує як на землі, так і на висоті кількох десятків поверхів.

Показово, що більшість українських користувачів мережі хотіли б просто позбутися цього міста (а точніше, уряду рф, який знаходиться на його території). Росіяни ж вважають, що це дуже смішно — жартувати щодо часткової мобілізації, пов’язуючи її із густим туманом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у перші тижні жовтня сильний туман накрив Київ — видимість також була практично нульовою. Однак у деяких районах природний серпанок розвіявся за лічені години.