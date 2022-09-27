Мобілізованих росіян без підготовки кидають одразу під Херсон (відео)

Командування відмовляє росіянам у навчаннях

Після оголошення президентом Російської Федерації Володимиром Путіним часткової мобілізації росіянам масово видають повістки та відправляють у військкомати. Такій кількості нових військовослужбовців влада не забезпечує належну та тривалу підготовку, а за словами деяких нещодавно мобілізованих, підготовки до участі у війні в них не було взагалі, перекидати в гарячі точки починають вже зараз.

Про це розповів у відео мобілізований росіянин, який служить у 1-му танковому полку. Він повідомив, що вже через кілька днів їх відправлять у Херсон і закликав росіян "думати та вирішувати" самостійно, чи потрібно їм це.

"Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою на бойові дії не буде. Офіційно командир полку підтвердив цю інформацію. 29-го (вересня, — ред.) у нас відправка має бути в Херсоні. Тому думайте самі, вирішуйте самі, що робити з цим надалі. Не стрільб, ні теорії, нічого", — наголосив чоловік.

Мобілізовані росіяни також не проходять медичну комісію. В участі у навчаннях їм було відмовлено.

Відеозвернення мобілізованого росіянина

Як повідомляв "Телеграф" раніше, британські аналітики назвали серйозну причину, чому часткова мобілізація не допоможе Росії у війні з Україною.