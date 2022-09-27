Як виглядає армія росії насправді: усю убогість зібрали в одному відео

У мобілізованих немає навіть найпростіших умов життя

Після оголошення часткової мобілізації в рф в російську армію мали призвати спочатку 300 тисяч осіб, а як виявилося пізніше — навіть до мільйона. Проте, забезпечити таке величезне військо не є можливим для москви, тож наслідки цього рішення можна побачити вже зараз.

Російське інтернет-видання "Meduza" зібрало в одне відео різноманітні свідчення того, якою насправді бідною є "друга армія світу". Туди включені відео різних мобілізованих солдат, які показують умови життя росіян на війні в Україні. Зокрема, одна з командирок розповідала мобілізованим, що вони повинні мати з собою і закупити самостійно.

"Спальники однозначно, плюс туристичні килимки чи заміна. Ну ви зрозуміли. Це все своє, хлопчаки. Вам форму, все, що армія… вам броню, все, що стосується військового – цього нічого немає. Наших мужиків ми всі укомплектовували. З медицини теж", — говорить вона.

Також вона перелічила всі медичні засоби, які солдати повинні купити, серед них — джгути, перекис водню тощо. Нічим з цього російські війська не забезпечені.

До того ж один з мобілізованих показує, як сплять солдати. Ніяких ковдр, подушок чи матрасів вони не мають. Гола підлога — це все їхнє ліжко в кімнаті з декількома десятками інших чоловіків. Інші солдати розповідають, що вони сплять на лавочках.

Кадр того, як сплять мобілізовані

Для перебування на вулиці солдати також не підготовлені. Вони розпалюють декілька вогнищ вздовж лісосмуги, аби хоч якось зігрітися.

Відео про життя російських солдатів

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські солдати жаліються, що їх відправляють у гарячі точки без будь-якої військової підготовки.