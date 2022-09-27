З моральним станом зовсім погано: стало відомо, кому з солдатів окупантів найгірше

Декого з умовних "своїх" росіяни використовують як живі щити та не дають можливості відступити

Армія російських окупантів зазнає невдач майже на всіх напрямках, зокрема на Херсонському та Харківському, звідки ЗСУ витісняють їх дедалі сильніше. Однак, найгірший моральний стан не у цих солдатів, а у мобілізованих з так званих "ДНР" та "ЛНР", яких використовують у війні проти України як живий щит і навіть не дають змоги відступити.

Про це розповів нардеп від "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, жителів ОРДЛО росіяни мобілізують вкрай зухвало — упіймали на вулиці, дали в руки автомат і відправили воювати проти України. При чому перекидають мобілізованих, зазвичай, на передні лінії, прикриваючи ними позиції росіян.

"Їх часто використовують як живий щит, вони на передніх лініях, навіть чують, як росіяни між собою кажуть: "Ставте їх наперед, щоб ми бачили, коли вони будуть утікати. По-перше, будемо знати, що українці наступають, по-друге, можна буде з ними (мобілізованими з так званих "ЛНР-ДНР" — ред.) розібратися". Я в одного запитав: "Так, а чому ти не прийшов до нас?" Він каже: "А перед нами поставили мінне поле, щоб ми не перейшли до українців". Тобто росіяни не довіряють їм і при цьому в них нема виходу – ні вперед піти здатись в полон, ні відійти назад", — розповів Роман Костенко.

З-поміж російських солдатів ситуація з моральною налаштованістю також не найкраща. За словами секретаря парламентського комітету з нацбезпеки, російські піхотинці матом криють своїх командирів, Шойгу і Путіна, коли працює український 155-й калібр. Дещо кращий моральний стан у десантників армії окупанта, але він теж не найвищий.

"Ми говоримо зараз у цілому, що стан морально-психологічний російської армії знизився на 50%, але уже від цього порогу ми визначаємо, що хтось – нижче, а хтось – вище. І, звісно, офіцери, коли бачать, що їх уже не забезпечують нормально озброєнням, як було до цього, що в них немає переваги в чисельності, немає боєприпасів, по них б’ють технологічною зброєю, розуміють, що в них ситуація не досить хороша", — резюмував Роман Костенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині цілі підрозділи армії РФ заявляли про готовність здатися у полон ЗСУ, адже відступати їм нікуди й вони відчувають безвихідь своєї ситуації.