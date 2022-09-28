"Діди повоюють, але недовго": у мережі регочуть над віком мобілізованих з Криму

В Україні тим часом думають, що робити з такою кількістю ймовірних полонених

Мобілізація у російські федерації, яку оголосив кривавий диктатор володимир путін, йде зовсім не за планом і супроводжується масовими протестами. При цьому ставленики кремля у тимчасово окупованому Криму поспішили відзвітувати про результати призову, однак отримали у відповідь лише насмішки від користувачів мережі.

Як передає видання "Дзеркало", днем раніше у Севастополі склали присягу та урочисто приєдналися до лав 47-ої мотострілецької дивізії близько тисячі новобранців. Цікавим видався той факт, що більшість з мобілізованих — чоловіки, яким далеко за 50 років.

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Багатьом з мобілізованих на вигляд далеко за 50 років

Традиційно для країни-агресора, призовників "урочисто" окропив водою святою піп з РПЦ. Судячи з виразів обличчя мобілізованих — задоволені цим залишилися не всі.

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Настрої серед мобілізованих до лав армії РФ не надто радісні

Фото: Reuters

Користувачі мережі також звернули увагу на вік призовників з Криму. Ситуацію порівняли з радянським фільмом "У бій йдуть лише старі", а дехто взявся жартувати, що мобілізованим насправді 19, але то на них так позначилося життя у РФ. Ще частина реготіла з "життєрадісних облич" чоловіків та їх реакцій на видану зброю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні вже з'явилися полонені російські військові, який днями мобілізували у Ростові. Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов після цього заявив, що РФ не турбується про підготовку та забезпечення нових бійців, сподіваючись виграти шляхом збільшення загальної кількості армії.