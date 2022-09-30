Путін підписав з гауляйтерами "договори про входження до складу росії"

Глава кремля "спалив останній міст" для переговорів із Києвом

У п’ятницю, 30 вересня, президент рф володимир путін після звернення до росіян підписав договори про "приєднання до росії" захоплених українських територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Глава кремля анексував на папері частину території України, підписавши договори з гауляйтерами окупованих територій України: володимиром сальдо, євгеном балицьким, денисом пушиліним та леонідом пасічником, передає телеканал "Дождь".

Додамо, під час свого звернення кривавий диктатор заявив: "Люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди ". Крім того, глава кремля додав, що захоплені території рф буде "захищати всіма засобами ". При цьому путін цинічно попросив Київ про мир на умовах росії.

Нагадаємо, після успіхів ЗСУ у Харківській області путін терміново провів циркове шоу під назвою "референдуми" на окупованих територіях України. Потім він визнав ці регіони незалежними, після чого в п’ятницю анексував їх, щоправда, забувши, що українським силам оборони на укази кремлівського диктатора начхати.