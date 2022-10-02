Санкції не завада? путін виступив перед росіянам у куртці за пів мільйона рублів (фото)

Росіянам же, схоже, однаково, що під час кризи їхній президент дозволяє собі розкішні речі

Кривавий диктатор рф володимир путін пішов на черговий злочин проти України, визнавши окуповані території частиною росії. На честь другої (після Криму) анексії політик виступив на мітингу-концерті в центрі Москви, обравши особливе вбрання з такого приводу. Звертаючись до росіян, більшу частину яких привезли на захід автобусами, путін був одягнений у куртку його улюбленої марки Brioni, яка коштує майже пів мільйона рублів.

Увага на ціну верхнього одягу політика звернули журналісти російського видання "Верстка". На сайті московського ЦУМ за подібний елемент гардеробу вимагають 435 тисяч рублів.

Марку куртки визначили завдяки порівнянню зовнішнього вигляду путіну та моделей, що представляють одяг. Схожість явно є — особливо у кишенях, а також ґудзиках на комірі.

Варто зазначити, що в українській валюті путінська куртка буде набагато дешевшою — лише ~267 тисяч гривень. Втім, як на президента держави, котра "кидає все на війну", путін все ж одягається дуже дорого.

Вважається, що Brioni є одним із найбільших фаворитів кремлівського диктатора при виборі одягу. Ще одним із його "улюбленців" є італійський бренд Loro Piana. У пуховику саме цієї марки політик і виступав перед російськими громадянами у березні 2022 року на концерті, присвяченому черговій річниці анексії українського Криму.

Варто зазначити, що більшість глядачів на концерті у Москві були спеціально зібраною масовкою. Декому платили гроші, деяких відправили від державних підприємств "за списком". Це підтверджувалося і кількістю автобусів, які було знято з повітря поряд з Манежною площею, де й проходив "шабаш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, з яких причин владимир путін міг так прискоритися з проведенням псевдореферендумів та подальшою анексією територій. Контрнаступ ЗСУ на сході — лише одна із п’яти можливих причин.