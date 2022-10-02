путін звільнив чергового генерала після провалу на фронті: хто його замінив

На його місце призначили російського генерала Берднікова, але українці припустили, що від цього нічого не зміниться

Силам оборони України протягом минулого місяця вдалося відігнати російських окупантів з Харківщини впритул до кордонів, завдавши їм непоправних втрат. У провалі ворожої армії на цьому напрямку звинуватили командувача Західного військового округу Олександра Журавльова, знявши його з посади.

Про звільнення чергового російського генерала з посади у неділю, 2 жовтня, повідомили у Telegram-каналі "Стратком ЗСУ".

"За невдачі на фронті знято командувача Західного військового округу Олександра Журавльова. Звільнення видно по ІПН. Новим командувачем ЗВО став генерал-лейтенант Бердніков Роман Борисович", — йдеться у повідомленні.

Судячи з офіційних даних, Берднікова призначили на місце Журавльова 28 вересня

Чергові кадрові перестановки у командуванні росармії лише повеселили українців. Ситуація нагадала користувачам мережі "перестановку ліжок у борлелі", або зміну "барана на барана". Дехто зазначив, що путін таким чином перекладає свою провину за провальність так званої "спецоперації" на своїх підлеглих, хоча від цього нічого не зміниться.

Нагадаємо, що російський генерал Олександр Журавльов перед тим, як командувати підрозділами російської армії у війні проти України, воював у Сирії. Там він керував одною з найжорстокіших військових операцій. А під час бойових дій в Україні саме Журавльов віддавав накази на обстріли цивільного населення Харкова "Смерчами". Варто додати, що крім Журавльова, який мав безпосереднє відношення до бойових дій у Сирії, мирні українські міста бомбардував і російський пілот Красноярцев, який також обстрілював Арабську Республіку. Літак російського льотчика збили українським ППО неподалік Чернігова, а самого пілота взяли у полон.

Додамо, що Роман Бердніков, який зайняв місце Журавльова, має звання генерал-лейтенант і до призначення на посаду командував 29-ю загальновійськовою армією Східного військового округу. До речі, він також командував Угрупуванням військ російських Збройних сил в Сирійській Арабській Республіці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 серпня російський президент звільнив ще шістьох генералів армії РФ. У британській розвідці пояснили, що це пов'язано з недостатнім просуванням їх підлеглих в Україні.