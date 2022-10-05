Лазерна система "Пересвіт": найнебезпечніша зброя чи черговий пшик армії рф

Росіяни намагаються знову залякувати українців "передовими розробками", які на виході можуть бути черговою казкою

Незвичне світіння в небі над рф ввечері 4 жовтня викликало неймовірний резонанс як серед росіян, так і українців. Хтось говорить про невідоме атмосферне явище, а хтось почав висувати теорії про застосування "передової російської зброї". Згідно із заявами російських пропагандистів, може йтися про комплекс лазерної зброї "Пересвіт". Перша інформація про нього датується ще 2018 роком, але конкретні дані про його успішне застосування не повідомляли.

"Телеграф" розповість основні характеристики такої системи і пояснить, чи справді такий "страшний чорт, як його малюють". Зазначимо, що ми спираємося на дані з відкритих джерел, які можуть бути дуже далекі від реальності, — росіяни люблять засекречувати справжні можливості своєї зброї, часто переоцінюючи її на папері.

Чому "Пересвіт" і що це взагалі?

Вважається, що "Пересвітом" є нова лазерна система, розроблена російськими експертами. Це озброєння має працювати на нових фізичних засадах. Втім, це далеко від лазерів, які ми звикли бачити у фантастичних фільмах — ним неможливо вбити або поранити. Подібні комплекси насамперед спрямовані на протидію безпілотникам та супутникам. Тобто лазерні промені виводять з ладу електроніку, а не трощать ворога на друзки.

"Пересвіт" у нібито бойовому становищі

Перші дані про таку розробку з’явилися в 2018 році — тоді путін анонсував появу такого комплексу на озброєнні армії рф під час щорічного послання Федеральним зборам. Назва "Пересвіт" була взята на честь російського богатиря Олександра Пересвіта, якого московська церква віднесла до лику святих. Ще два варіанти назви, за які було віддано менше голосів, — "Василіск" та "Блік".

Те саме загадкове світіння над Білгородською областю

Що може така система?

Як ми вже згадували, більшість даних про "Пересвіт" недоступні для пересічних громадян. Згідно з оцінкою військового експерта Ігоря Коротченка, який очолює "Центр аналізу світової торгівлі зброєю", такий лазер здатний ефективно застосовуватись для боротьби з БПЛА.

Працювати він має приблизно так: лазерний промінь засвічує оптичні розвідувальні системи (у тому числі супутників). Фактично "Пересвіт" здатний ненадовго "осліпити" супротивника. Представники військового командування армії рф озвучують цифри в 1,5 тисячі кілометрів — нібито саме таку відстань може "покрити" лазерний промінь системи, працюючи по цілям на орбіті. Наскільки вони близькі чи далекі до реальності, невідомо.

Так "Пересвіт" виглядає на позиції

Важливо відзначити той факт, що лазерний комплекс неодноразово піддавався критиці. На думку вже згаданого Коротченка, "Пересвіт" має ряд недоліків. Серед них і високе споживання електроенергії, що робить його маломобільним, і залежність від погодних умов. Йдеться про те, що найкраще система працює практично в "ідеальному середовищі" — без дощу, туману та інших малоприємних сюрпризів погоди.

Офіційно повідомляється, що "Пересвіти" знаходяться на озброєнні одразу чотирьох ракетних дивізій армії Росії: в Йошкар-Олі (14-а дивізія), Алтайському краї (35-а), Новосибірську (39-а) та Тейково Іванівської області (54-а). Також є дані про нібито успішне застосування "Пересвіту" у 2020 році на території Сирії.

Таким чином "Пересвіт" транспортують

При цьому деякі російські академіки вважають, що подібний лазер поки що може бути створений лише теоретично, адже для цього мають бути використані дуже "важкі та громіздкі рішення мирного астрофізичного характеру".

Отже, цілком ймовірно, що росіяни знову використовують "красиву обгортку" без особливого наповнення для наведення паніки на Захід.

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