Указ підписано: путін офіційно підтвердив анексію окупованих територій України

"Офіційність" окупації українських областей ніяк не вплине на процес їхнього звільнення нашими захисниками

У Москві завершився незаконний процес "прийняття" українських регіонів до складу росії. Кривавим диктатором володимиром путіним у середу, 5 жовтня, було підписано указ про надання Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областям статусу "суб’єктів" російської федерації.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". Своїм підписом під "документом", що не має юридичної сили стосовно міжнародного права, путін начебто "ратифікував" договори, на основі яких окупанти і намагаються виправдати анексію.

Також російський лідер офіційно призначив керівників прокремлівської "влади" на поки що непідконтрольній Україні території. Новими "губернаторами" стали добре відомі особи. Донецьку область "очолив" лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, Луганську — ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник. "Губернатором" Херсонщини призначено зрадника Володимира Сальдо, який раніше обіймав посаду мера Херсона. У Запорізькій області процес російської окупації контролюватиме колаборант Євген Балицький.

Також в мережі опублікували фотографії документів "Федеральних законів" про "прийняття" нових територій до складу рф, під якими і підписався путін.

На дії російського диктатора вже з'явилася перша реакція українських громадян. Вона дуже очікувана — трохи агресії, трохи цинізму та величезне бажання повернути своє.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з окупованих областей росіяни планують створити новий "федеральний округ".

Також ми писали, навіщо путін міг так поспішати із "приєднанням" захоплених територій до росії. Спойлер — путін дуже любить особливі дати.