путін знову заплутався у причинах війни і насмішив новою брехнею про "референдуми"

Звинуватити Захід у теперішній ситуації путін не забув

Російський президент володимир путін видав чергову порцію брехні стосовно причин війни проти України, а також проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих українських територіях, що потім послужило нібито підставами для їхньої анексії.

Слова президента країни-агресора у середу, 5 жовтня, процитували пропагандистські ЗМІ. Спершу путін заявив про те, що російська армія "стабілізує ситуацію на нових територіях". Про той факт, що армія рф останніми днями тільки втрачає території, путін, звісно ж, змовчав.

Після цього російський диктатор взявся пояснювати причини російського вторгнення в Україну. Вони знову суперечили тому, що вже було озвучено раніше.

"Конфлікту з Україною не було б, якби не спроби України та Заходу розірвати історію", — сказав про причини війни путін.

А тоді глава кремля прокоментував результати так званих "референдумів", які колаборанти провели на тимчасово окупованих росіянами територіях України.

"Результати референдумів у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях мене порадували своєю прозорістю та об'єктивністю", — заявив він.

Додамо, що користувачі мережі словам путіна теж неабияк "здивувалися", натякнувши, що ще більше він здивується, коли ЗСУ звільнить від росіян окуповані території.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених росією територіях України проведення псевдореферендумів завершилося 28 вересня. Місцеві колаборанти дуже швидко впоралися з "підрахунком голосів", давши всьому цивілізованому світові зрозуміти, що всі цифри були вже заздалегідь "намальовані" в Кремлі й лише чекали моменту для озвучення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що полковник ЗСУ Віктор Кевлюк заявив, що підписання указів про анексію українських територій російським президентом жодним чином не вплине на просування ЗСУ у деокупації захоплених населених пунктів. При цьому сама ж армія противника може постраждати від нових рішень глави кремля.