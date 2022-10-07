Підозрюють диверсію: у військовій частині росії вибухнув безпілотник

Причини події встановлюються

У Калузькій області російської федерації на територію військової авіабази "Шайківка" залетів невідомий безпілотник, після чого він, за попередніми даними, вибухнув. Вважається, що це була диверсія.

Про це повідомляють численні російські ЗМІ та публікують фотографії з місця події. Як зазначається, безпілотний літальний апарат вибухнув над злітно-посадковою смугою, а прилетів він ніби зі сторони державного кордону з Україною. Внаслідок вибуху постраждалих немає.

До того ж, у Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк рф. На його озброєнні перебувають ракетоносці ТУ-22М3.

Інформацію також підтвердив губернатор Калузької області Владислав Шапша. Він підкреслив, що зараз проводиться розслідувальна робота.

"Інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені. Загрози роботі – немає. На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося", — йдеться в повідомленні губернатора.

Фотографії з місцевих Telegram-каналів

Слід розуміти, що ця база знаходиться в понад 200 км від кордону з Україною. Найближча точка знаходиться в Сумській області.

Авіабаза на карті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Білгороді стався потужний вибух, який місцева влада не прокоментувала. У деяких районах міста вимкнули світло і воду.