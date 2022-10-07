В оточенні Путіна знайшлася людина, яка сказала йому правду про війну

Російському президенту вказали на всі його проколи

Близьке оточення російського диктатора Володимира Путіна, якого українці оригінально привітали з днем народження, давно незадоволене невдачами російської армії у війні проти України, однак йому про це до останнього ніхто не наважувався сказати. Днями з'ясувалося, що в Кремлі все ж знайшовся сміливець, який вступив з диктатором у суперечку й вказав на всі помилки.

Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомила газета The Washington Post із посиланням на джерела в українській розвідці.

Журналісти дізналися, що у стінах Кремля виник справжній конфлікт між Путіним та ще однією людиною, а його деталі дійшли до президента США Джо Байдена. Імені людини, яка вступила з російським президентом у суперечку, при цьому не називають. Однак відомо, що ця особа заявила Путіну про побоювання, пов'язані з організацією так званої "спецоперації", неефективним управлінням та помилками, які допускають російські воєначальники. Найбільше оточення глави РФ незадоволене втратами російської армії у війні проти України та недоліками у роботі Міноборони країни.

The Washington Post пише, що до цього випадку ніхто з "ближнього кола" Путіна не перечив йому. А отримані свіжі розвіддані кажуть про те, що розбіжностей у вищих колах російської влади стає все більше. Очевидно, що мова про критику його дій з боку глави Чечні Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина, який керує ПВК "Вагнера".

Примітно, що прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заперечує інформацію про те, що хтось з близького оточення Путіна "кинув йому виклик". При цьому він не виключив того, що "робочі суперечки є".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що верхівка російської влади вже давно зрозуміла, що армія РФ стратегічно програла війну проти України. Саме тому у найвищих колах Кремля готують план, як усунути від влади президента Володимира Путіна, а потім визнати поразку у так званій "спецоперації". Такими даними поділився російський політолог Андрій Піонтковський.