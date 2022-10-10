В росії палає склад боєприпасів: фото та подробиці

Офіційної інформації з цього приводу не надавали

У понеділок, 10 жовтня, росіяни завдали масованих ракетних ударів по території України. Проте,"аварії" сталися ще і у ворожій країні. У росії біля Ярославля горить військовий склад боєприпасів Міністерства оборони.

Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ. Як зазначається, пожежа могла статися на в/ч 09919, арсенал ВМФ або супутне ремонтне підприємство АО "6-ий арсенал" у селищі Бурмакіне. Крім того, про вибухи повідомлялося в Курській, Білгородській та Брянській областях.

У Бурмакіне наразі проводиться евакуація місцевих жителів. Російська влада ситуацію в регіоні не коментує. Крім того, у мережі публікують відео, де видно дим, який здіймається над військовою частиною.

Селище Бурмакіне на карті росії

Пожежа біля Ярославля

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент російської федерації володимир путін висунув нове звинувачення в сторону України. Він пояснив, що означав масований обстріл країни в понеділок, 10 жовтня. Він також зробив ще одне попередження.

Напередодні росія обстріляла великі українські міста — вибухи лунали Києві, Дніпрі, Львові та інших містах. У деяких регіонах є серйозні проблеми з енерго- та водопостачанням, працівники критичної інфраструктури займаються ліквідуванням наслідків обстрілів.