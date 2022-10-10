В росії палає склад боєприпасів: фото та подробиці
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Офіційної інформації з цього приводу не надавали
У понеділок, 10 жовтня, росіяни завдали масованих ракетних ударів по території України. Проте,"аварії" сталися ще і у ворожій країні. У росії біля Ярославля горить військовий склад боєприпасів Міністерства оборони.
Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ. Як зазначається, пожежа могла статися на в/ч 09919, арсенал ВМФ або супутне ремонтне підприємство АО "6-ий арсенал" у селищі Бурмакіне. Крім того, про вибухи повідомлялося в Курській, Білгородській та Брянській областях.
У Бурмакіне наразі проводиться евакуація місцевих жителів. Російська влада ситуацію в регіоні не коментує. Крім того, у мережі публікують відео, де видно дим, який здіймається над військовою частиною.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент російської федерації володимир путін висунув нове звинувачення в сторону України. Він пояснив, що означав масований обстріл країни в понеділок, 10 жовтня. Він також зробив ще одне попередження.
Напередодні росія обстріляла великі українські міста — вибухи лунали Києві, Дніпрі, Львові та інших містах. У деяких регіонах є серйозні проблеми з енерго- та водопостачанням, працівники критичної інфраструктури займаються ліквідуванням наслідків обстрілів.