путіну доведеться піти з України: історик розповів, через що закінчиться війна

Поразки росії на фронті призведуть до розгортання боротьби за владу

Часткова мобілізація принесла більше проблем росії, ніж дала реальні переваги, тому диктатору володимиру путіну рано чи пізно доведеться піти з України. Почасти через те, що на кону стоятиме його власне виживання.

Як написав у своєму блозі американський історик, письменник, дослідник націоналізму та тоталітаризму Тімоті Снайдер, мобілізація була надто запізнілою та незначною, щоб змінити стан справ до настання зими, а головне її вистачило, щоб відштовхнути населення.

Він зазначив, що путін намагається командувати військами в Україні, а його невдачі роблять його об’єктом критики, хоч поки що й непублічно. І на цьому фоні починає проглядатися те, як війна буде закінчена.

"Війна є формою політики, а російський режим змінюється після поразки. Оскільки Україна продовжує вигравати битви, одне може змінитися іншим: телебачення поступається реальністю, а українська кампанія поступається боротьбі за владу в росії", — написав він.

У такому конфлікті зацікавлені особи захочуть тримати свої сили в росії, можливо не для застосування їх у відкритому протистоянні, але для стримування інших та захисту себе. А перевагу у цій боротьбі отримає той, хто швидше це усвідомить.

Снайдер каже, що це не означає, що в росії варто чекати на відкрите збройне протистояння, але бажання щось отримати від зростаючої нестабільності або захиститься від неї, змусить російських лідерів перекинути сили ближче до Москви.

Експерт наголошує, що путін може думати що завгодно про Україну, але влада в росії йому важливіша, тому він не шукатиме виправдання для перекидання сил з України. Також його не цікавитиме думка звичайних росіян про це.

"Під час внутрішньої боротьби за владу в росії путін та інші росіяни думатимуть про інші речі, а війна поступиться місцем більш насущним проблемам. Іноді ви змінюєте щось, а іноді щось змінює вас", — підсумував Снайдер.

Як повідомлялося раніше, напередодні радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив думку, що вибух на Кримському мості насправді є наслідком розборок між ФСБ та Міноборони росії.

У ГУР МОУ після цього повідомляли, що в Москві силовики провели низку затримань військових, а військові частини навколо російської столиці були приведені в стан підвищеної боєздатності.