Почали застосовувати "недоторканний запас": у Польщі порахували, скільки в рф залишилося ракет для обстрілів України

Ракет у росіян ще досить багато, але й використати їх усі проти України вони не можуть

Кількістю ракет, які залишилися у російської федерації і якими вони можуть вдарити по Україні, стурбовані не тільки в керівництві нашої країни, але також цікавляться і аналітики в сусідніх державах, зокрема, в Польщі.

Так польський портал Defence24 вирішив проаналізувати та відповісти на запитання – скільки у росіян залишилося крилатих ракет і як довго вони зможуть влаштовувати ракетні обстріли міст України.

Для своїх підрахунків автори статті вирішили визначити, скільки ракет рф вже випустила по Україні. Спираються аналітики на цифри, які в серпні 2022 року наводив Reuters.

На той момент рф застосувала вже понад 3 тисячі крилатих і балістичних ракет різних типів, з яких близько 1500 — це крилаті ракети повітряного, морського і наземного базування (Х-101 і Х-555, ракети Х-22 і крилаті ракети "Іскандер-К ", "Калібр"), 124 балістичні ракети до ОТРК "Іскандер" та 66 ракет до "Точка-У", близько 100 ракет П-800 "Онікс" до берегового комплексу "Бастіон" та 1400 керованих ракет для літаків тактичної авіації (Х-59 та Х-31 і т.д.).

Далі поляки прикинули, що протягом вересня — початку жовтня (до 10 жовтня) росіяни могли випустити по Україні ще до 10% ракетного арсеналу, що є у них.

В даний час, за оцінками аналітиків, у ВС рф є в наявності до 1300 крилатих ракет всіх типів (Х-101 і Х-555, "Іскандер-К" і "Калібр"), близько 100 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер" і близько 50 ракет до "Точка-У", і до 1300 керованих авіаційних ракет для тактичної авіації (радянські Х-59 та їх російські модифікації).

При цьому для ударів по Україні 10-11 жовтня росія використала крилаті ракети з "недоторканного запасу".

Аналітики вважають, що всі свої крилаті ракети росіяни використовувати не будуть через те, що їм потрібен запас на випадок війни з НАТО.

Щодо можливостей виробництва нових ракет, то з цим росія має серйозні проблеми через введені проти країни санкції Заходу: за оцінками, виробництво в рф крилатих ракет у 2022 році впаде втричі – до 60 одиниць проти 120-180 ракет у попередні роки.

Як наслідок, вважають польські аналітики, росія буде змушена комбінувати засоби ударів по Україні: обмежено використовувати крилаті ракети стратегічного призначення, але при цьому ширше застосовувати "переробки" (ракети до комплексів ППО С-300 для ударів по наземних цілях), а також активно використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136.

Як повідомлялося, росія та Іран заперечують угоду щодо постачання дронів-камікадзе для війни проти України. При цьому іранські дрони для маскування росіяни назвали "ГераньМ214".