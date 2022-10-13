У російському Білгороді обрушилася багатоповерхівка, повідомляють про влучення ракети (відео, фото)

Місцева влада знову звинувачує у всьому Україну

У російському місті Білгород, яке розтащоване поблизу кордону з Україною, знову пролунали вибухи. Після роботи ППО, можливо, частина збитої ракети упала вниз і пошкодила верхню частину багатоповерхового будинку на вулиці Губкіна в російському місті Білгород. На чисельних фото і відео видно, як над будинком піднімається дим. Повідомляється, що напередодні місцеві жителі чули низку гучних розривів.

"Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження в будинку на вул. Губкіна, 42г. Виїхав на місце. Усі служби вже там. Буду інформувати", — повідомив мер міста.

Інформація про постраждалих та загиблих невідома. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що зараз усі відповідні служби працюють на місці події. Крім того, він додав, що це ніби Збройні сили України обстріляли Білгород.

"Є руйнування в житловому багатоквартирному будинку на вулиці Губкіна. Інформація про постраждалих уточнюється. Мер міста Антон Іванов і всі оперативні служби перебувають на місці", — заявив губернатор.

Пізніше з'явилося пояснення від Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. За інформацією українських військових, росіяни намагалися обстріляти Харків, але ракети С-300 самоліквідувалися під час пуску, а одна влучила в житловий будинок.

"Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", — зазначили в Управлінні.

Фотографії місцевих жителів

Відео місцевих жителів

Також російські ЗМІ публікують відео ймовірного падіння уламків ракети на будинок. Вони розлетілися не тільки по даху, але й скрізь по місцевосці.

Падіння уламків

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Білгороді пролунали вибухи, внаслідок чого є руйнування будинків та жертви. Ймовірною причиною став обстріл росією своїх же військових — у Збройних сил України такого озброєння немає.