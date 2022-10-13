Такого ще не було: у росії все серйозніше заговорили про усунення путіна

Термінів ймовірної заміни оточення кремлівського очільника поки не називає

На тлі невдач російського диктатора володимира путіна в Україні, еліта у рф вперше за 20 років його правління, почала як ніколи раніше обговорювати ймовірність зміни керівництва держави.

Як пише видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела у колах, близьких до путіна, наразі достеменно невідомо, коли саме це може статися, проте у росії точно назріває час зміни політичної системи.

"Ми почали входити до революційної ситуації. Усі чекають на щось інше, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть жорсткіших дій. Голуби взагалі не бажають війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю", — пояснив співрозмовник.

Джерела WP у російській владі, а також бізнес-еліта перебувають у спустошеному та пригніченому стані, очікуючи на ще більше погіршення політичної та економічної складової в рф.

Що стосується економістів та власників російського бізнесу, то вони відзначають, що західні санкції почали ще більше бити по економіці рф, мовляв, почалися скорочення бюджету, крім того, не менш вагомим ударом може стати й підвищення цін на російську нафту. На тлі вищепереліченого погані для рф новини з фронту лише стають додатковими ударами на росекономіку.

"Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани", — пише газета.

Інші джерела пояснюють, що плани росії перенаправити торгові потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко розвіялися: Казахстан почав блокувати вантажі з європейськими товарами до рф, а китайці послідували їх прикладу.

"Всі зовсім засмучені. Настрій дуже поганий", — пояснило джерело у російському бізнесі.

За словами чиновників та бізнесменів, ефект від кремлівсько-путінської ескалації в Україні, зокрема масовані ракетні обстріли мирних міст, навряд чи буде довготривалим.

"На полі бою є й інші проблеми… Я не думаю, що це зніме тиск", — пояснив один зі столичних бізнесменів, коментуючи удари рф по Україні.

Ще один зі співрозмовників газети відзначив, що росії банально може не вистачити ракет для такої активної та тривалої кампанії, адже старі резерви підходять до кінця, а нові боєприпаси через санкції виготовити швидко неможливо.

Російський чиновник каже, що оптимізм літа, коли багато хто в еліті країни вірив, що "ми всі перевернемо і знайдемо вихід", повністю випарувався: "Люди бачать, що майбутнього немає".

Що стосується примусової мобілізації, оголошеною путіним, то вона вже завдала удару по "популярності російського диктатора". Водночас, коли з фронту почнуть повертатися 200-ті резервісти, ситуація може погіршитися в рази.

"Через кілька місяців у росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві", — підсумував співрозмовник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як політичний психолог прокоментував посилені обстріли України з боку росії та пояснив, у чому прорахувався путін.