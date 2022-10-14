У росії новий план: навіщо путіну переговори і коли готується новий наступ

Кремль хоче змусити України підписати договір, який дозволить їм підготуватися до нової хвилі наступу

Протягом останніх кількох тижнів на тлі невдач російської армії у війні проти України представники кремля все частіше наголошують на необхідності переговорів з офіційним Києвом. Позиція української влади у цьому питанні однозначна — жодних розмов з терористом путіним, заявив президент Володимир Зеленський. При цьому джерела у російській владі кажуть, що домовитися з Україною влада країни-агресора все ж хоче, але виключно на їх умовах.

Як повідомляє опозиційне видання "Медуза", у Кремлі дійсно говорять про те, що путін розмірковує над можливим поновленням переговорів, які зупинилися ще навесні 2022-го року. Але в його планах, за словами джерел, збереження контролю над територіями Донбасу та Кримом загалом.

Співрозмовники видання стверджують, що російський президент не має наміру відмовлятися від продовження війни. Навпаки, у нього зовсім інші плани.

Новий план кремля щодо України

Російська влада вже на цьому етапі, кажуть джерела "Медузи", підготувала так званий "тактичний варіант" щодо війни в Україні — вони розробили спеціальний договір і мають надію, що Україна на нього піде. Однак мова не про повноцінний мирний договір, а про запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Однак, і цей інструмент кремль хоче використати лише для того, щоб готуватися до чергового наступу.

При цьому, стверджують наближені до влади особи, кремль зараз намагається "вплинути на західних лідерів" і президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб вони переконали Україну сісти за стіл переговорів з РФ. Аргументація російської влади дуже цинічна — нібито перемовини треба для того, щоб уникнути жертв серед цивільних, але це відбувається на тлі масованих ракетних ударів по Україні.

Примітно, що путін заради реалізації свого задуму готовий "пожертвувати" захопленими російською армією містами Херсонської області. Джерела кажуть, що кремль готовий відвести війська як мінімум з цього регіону, аби договір про припинення вогню таки був підписаний.

Цей час російський диктатор планує використати нібито для того, щоб підготувати мобілізованих росіян і хоч трохи компенсувати втрати у техніці.

"Зараз утримати Херсон дуже складно, а вихід військ з області можна зробити жестом доброї волі та кроком назустріч Україні", — пояснив один із співрозмовників "Медузи", близьких до Кремля.

Новий наступ РФ

"Медуза" дізналася, що "новий повномасштабний наступ" російська армія може розпочати у лютому-березні 2023 року. Нібито взявши приклад з армії України, яка кілька місяців готувала мобілізованих, а тоді провела успішний контрнаступ у Харківській та Херсонській областях.

Позиція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментар "Медузі" заявив, що Україна ніколи не погодиться на припинення вогню "за російським сценарієм".

"Що взагалі дає припинення вогню Україні за російським сценарієм? Фіксацію де-факто нової лінії поділу та спішне окопування росіян на тимчасово окупованих територіях? Чи серйозно можна вважати, що ми на це погодимося? Особливо на тлі контрнаступу. Явну оперативну паузу для сильно пошарпаних частин росіян, щоб відтренувати хоча б трохи поспішно мобілізованих та відправити нову кількість смертників на поле бою? Нам це навіщо?", — запитав Подоляк.

Він додав, що Україна зацікавлена виключно у військовій поразці росіян, адже тільки це дозволить реально закінчити війну та покарати військових злочинців, у тому числі владу рф, юридичним шляхом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент росії володимир путін на нараді Радбезу звинуватив Україну в численних "актах тероризму" а також у тому, що Україна нібито намагалася підірвати газопровід "Турецький потік".