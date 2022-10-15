Зникнення терориста стрєлкова-гіркіна наробило галасу: пропагандисти вже озвучили свою версію

Пропагандист перестав вливати в голови передплатників свою думку п’ять днів тому

Російський терорист, який вважає себе аналітиком, ігор стрєлков-гіркін міг здійснити свою давню мрію та потрапити на фронт. Про це заявила низка російських пропагандистів, посилаючись на свої джерела.

Серед них і псевдовоєнкор владний татарський. Він заявив, що нібито стрєлков -гіркін відправився в один із добровольчих батальйонів. На яку саме посаду поставлено татарську назвати важко. Нібито чи начальник штабу, чи заступник командира батальйону.

Зазначимо, що в особистому телеграм-каналі терориста стрєлкова-гіркіна нових публікацій не було вже п’ять днів — з 10 жовтня. Напередодні також з’явилася інформація про вимогу до розкомнагляду перевірити діяльність телеграм-кореспондентів у росії, у тому числі й гіркіна. Приводом стали критика російського командування та ходу війни загалом.

UPD. З'явилося перше за кілька днів фото ігоря стрєлкова-гіркіна. Слід зазначити, що він одягнений у російську військову форму, що підтверджує інсайди російських пропагандистів. Знімком у російських соцмережах поділилася його дружина Мирослава Регінська.

ігор гіркін-стрєлков зі своєю дружиною

стрєлков-гіркін дуже неоднозначний персонаж для російського поля — попри прямо проросійську позицію і перебування на початку війни на позиції міністра оборони в псевдоресубліці "днр" і причетність до збиття малайзійського "Боїнга", він неодноразово висловлювався в саркастичному ключі про російських діячів.

Стрілець-гіркін про ведмедєва

Як раніше повідомляв "Телеграф", російська пропаганда знову і знову проколюється, намагаючись змусити українців повірити про втечу влади з Києва, зокрема президента України. Російським ЗМІ аби до чого прив’язатися — вони побачили "свастику" навіть на браслеті Валерія Залужного — але знову помилилися і спробували видати бажане за дійсне.