"Його всі ненавиділи": колишній підлеглий розповів про нового командувача окупантами в Україні

Військова кар'єра генерала розпочалася ще у 1983 році

Повномасштабне російське вторгнення, завдяки котрому диктатор володимир путін збирався завоювати українську столицю, місто Київ всього за три дні, суттєво пригальмувалося. Тож у рф на систематичній основі летять голови генералів, які, на думку кремлівського лідера, не виправдали його сподівань. Наразі російським вторгненням керує новий генерал сергій суровікін, який у військових колах має репутацію вкрай жорстокої людини.

Як пише видання CNN, якому вдалося поспілкуватися з екслейтенантом російських впс Глібом Ірісовим, який служив під керівництвом суровікіна у Сирії, раніше новий російський генерал відігравав дуже важливу роль в операціях росії на сирійських територіях. За його словами, саме завдяки йому, як головнокомандувачу російських повітряно-космічних сил, бойова авіація рф спричинила масові спустошення в контрольованих повстанцями районах.

Він розповідає, що бачив суровікіна кілька разів під час якихось завдань у Сирії, де той спілкувався з високопоставленими офіцерами.

"Він дуже розлютив багатьох людей — вони його ненавиділи", — сказав Ірісов, описуючи, як генерала не любили в штабі через те, як він намагався застосувати свій піхотний досвід у ВПС.

Крім того, Ірісов додав, що суровікін є дуже близьким до путінського режиму і ніколи не мав жодних політичних амбіцій. Він завжди виконував накази уряду саме так, як диктатор того хотів.

Новий генерал, чия військова кар'єра стартувала ще у 80-х роках, має досить складну історію. Зокрема, згідно з даними росзМІ, у 2004 році, новий путінський поплічник жорстко облаяв одного зі своїх підлеглих після чого той покінчив життя самогубством.

Саме солдати сергія суровікіна вбили трьох мітингувальників, які брали участь у невдалій спробі здійснити державний переворот ще за часів Михайла Горбачова. Саме через це генерал відсидів у в'язниці не менше пів року.

Human Rights Watch під час свого звіту, датованого 2020 роком, назвала командувача "особою, яка може нести ​відповідальність" за десятки повітряних і наземних атак на цивільні об’єкти та інфраструктуру в порушення законів війни​" під час наступу в Ідлібі у 2019-2020 роках. Посилаючись на дані ООН відзначає, що саме через накази суровіікіна тоді у Сирії загинуло не менше 1600 мирних жителів. Водночас виїхати були змушені близько 1,4 мільйона осіб.

Саме за час перебування в Сирії 56-річний нині 56-річний чоловік отримав звання героя російської федерації.

Одразу після призначення суровкіна головнокомандувачем армії росії, обстріли мирних українських міст посилилися.

За словами Ірісова, генерал міг використати свої зв’язки та досвід, аби організувати ці нищівні атаки, які є одними з найсильніших з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Крім того, він зазначає, що генералу доручають керувати операціями в жорстокій війні путіна в Україні – але який вплив це матиме чи може мати командувач окупантів, поки неясно.

Водночас на думку Але Кларка з ISW, підвищення генерала, ймовірніше за все, є просто "обрамленням", аби влити нову кров у російську командну систему і зробити її більш жорсткою.

Андреа Кендалл-Тейлор, директор Програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки, також сказала CNN, що призначення суровікіна "віддзеркалює перевагу багатьох жорстких голосів усередині росії… які закликають путіна внести зміни та приведіть когось, хто захоче здійснити ці безжальні атаки".

Кларк також додав, що у кремля немає хорошого варіанту, якщо суровікін не виконає своїх обов’язків або якщо диктатор путін вирішить, що він також не справляється зі своїм завданням.

"Не так багато інших старших російських офіцерів, і це просто призведе до подальшої деградації російських військових зусиль", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у квітні у росії вирішили змінити командувача вторгненням в Україну та призначили на цю посаду генерала, який вже відзначився під час війни в Сирії.