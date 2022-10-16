Потужна "бавовна" сколихнула Білгород: вибухи гриміли в районі аеропорту (фото та відео)

Місцева влада повідомляє, що без поранених не обійшлося

Надзвичайні ситуації у Білогородській області (РФ) не припиняються — не встигли там розібратися зі стріляниною на території військового полігону, як до російського регіону дісталася "бавовна". Гучний вибух, за попередньою інформацією, прогримів у районі місцевого аеропорту.

Інформацію про це на офіційному рівні у неділю, 16 жовтня, підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у власному Telegram-каналі.

"Пройшов обстріл. Об'їжджаю територію міста та Білгородського району. За підсумками обов'язково поділюсь інформацією. За попередніми даними, є двоє поранених", — написав він.

Тим часом місцеві жителі зафільмували момент "бавовни" на відео. Звук вибуху був дуже гучним, його чули у різних кутках регіону.

Момент вибуху у Білгородській області 16 жовтня

Після цього у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що вибух стався у районі аеропорту на північ від Білгорода. Одразу після гучного сплеску у небо піднявся стовп диму. Офіційна влада "бавовну" в аеропорту Білгорода поки не підтверджувала.

Тим часом російський канал Baza повідомив, що Білгородське МВС у неділю, 16 жовтня, підняли по тривозі. Вся річ у тому, що у місті після першої "бавовни" ще було чути звуки вибухів.

Жителі Білгорода після "бавовни" почали публікувати уламки ракет, які впали на землю нібито після роботи ППО. Крім того, у мережі з'явилися фото з постраждалими будинками — вибухова хвиля місцями повибивала вікна у будинках, але серйозних руйнувань цивільні об'єкти інфраструктури не зазнали.

У місцевих Telegram-каналах також пишуть, що внаслідок вибуху нібито постраждав будинок. Цілком ймовірно, що до нього дісталася вибухова хвиля, але пошкодження не є надто серйозними.

Також з'явилося фото задимлення у селі Нікольському Білгородської області. Місцеві припустили, що пожежа виникла після падіння уламків ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи в районі аеропорту російського Білгорода гримлять далеко не вперше. Попередня "бавовна" сталася там 13 жовтня, після чого у мережі виникла неабияка паніка.