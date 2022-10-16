Виробляють менше, ніж витрачають: розвідка Британії зробила оптимістичну заяву щодо російських ракет

Очікується, що в майбутньому росія не зможе ефективно вражати цілі в Україні.

Окупаційні війська використовують проти України більше сучасних ракет, ніж здатна виготовити російська промисловість.

Як йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, російський диктатор владимир путін заявив, що масованого ракетного удару по Україні 10 жовтня було завдано у відповідь на вибух на мосту через Керченську протоку.

При цьому українські посадовці підтвердили, що змогли перехопити більш ніж половину з 80 крилатих ракет, втім, решта пошкодила об’єкти цивільної інфраструктури та вбила мирних жителів у низці областей.

"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виготовляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі ракетні атаки свідчать про подальше зменшення кількості запасів ракет далекого радіусу дії, що призведе до зниження здатності вражати бажані цілі в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков днями зазначив, що в окупантів залишилася лише третина високоточних ракет, порівняно з тим арсеналом, яким росія мала початок вторгнення.