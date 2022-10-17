медведєв вирішив залякати Ізраїль через допомогу Україні

У рф вирішили залякати Ізраїль

Колишній російський президент, а нині заступник голови радбезу рф дмитро медведєв виступив із черговою погрозою в сторону Ізраїлю, заявивши, що рішення щодо надання цією країною військової допомоги Україні зруйнує абсолютно всі відносини із росією.

Відповідну інформацію у понеділок, 17жовтня, путінський поплічник оприлюднив на своїй Telegram-сторінці, наголосивши, що Ізраїль робить вкрай необачений крок, допомагаючи Україні.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", — написав він.

Крім того, медведєв додав, що, якщо ж ця держава все ж розпочне поставки зброї Україні, то тоді їй час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями.

Варто нагадати, що Ізраїль вибухнув обіцянками щодо надання українцям військової допомоги напередодні, після того, як Іран заявив про рішення передати росії потужні балістичні ракети для ударів по Україні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, чому на думку посла Ізраїль все ще утримує нейтральну позицію та не відправляє Україні таке важливе для неї озброєння, аби протистояти російському агресору.