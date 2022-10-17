Сотні танків, бронемашин та великокаліберних гармат: які сили росія перекидає до Білорусі

"Спільне угруповання військ" росії та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками ракет

Загроза чергового вторгнення російських військ в Україну з території Білорусі (РБ) зберігається і навіть збільшується, адже в рамках створення "спільного угрупування військ" росії та РБ на територію останньої Кремль перекидає значну кількість танків, бойових броньованих машин, а також великокаліберної артилерії.

Інформацію про російську техніку в Білорусі повідомив у понеділок, 17 жовтня, начальник департаменту міжнародного військового співробітництва — помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у своєму обліковому записі в соцмережі Твіттер.

"Загальна чисельність до прибуття в РБ становитиме до 9000 л/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм", — написав він.

Також Ревенко повідомив, що в рамках розгортання "спільного регіонального угруповання військ" росії і РБ пройдуть навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет.

"Основним змістом (навчань — ред.) будуть тактичні навчання, у тому числі з бойовою стрільбою та пусками зенітних керованих ракет, тактико-спеціальні заняття з відпрацюванням питань інженерного обладнання рубежів", — повідомив Ревенко.

Він зазначив, що "склад російської частини угруповання, терміни і райони розгортання можуть уточнюватися, і визначаються виходячи з обстановки, що складається".

Як повідомлялося, багато експертів в Україні вважають, що білоруському диктатору Олександру Лукашенку невигідно нападати військами РБ на Україну, однак він змушений підтримувати російського диктатора володимира Путін, який тисне на нього в цьому плані.