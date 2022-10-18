У кремлі йде боротьба "веж": Буданов назвав два сценарії для росії

росія програє війну з Україною і буде "видозмінена", переконаний голова ГУР МО

У найвищих ешелонах російської влади, як і в багатьох країнах світу, розуміють, що ніхто їм не дозволить виграти війну з Україною, а тому перейшли до мети "не програти", проте підходять до цього питання по-різному.

Про це сказав керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю для проекту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Є те, що називається вежами Кремля. Інакше кажучи, одні там є умовними голубами, інші – умовними яструбами. Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані, просто у них "трішки" різняться думки, як з цієї ситуації виходити. Одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші вважають, що росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, якщо їх переможуть, скажімо так. Тому зараз з’явилася нова теза, до речі її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво росії: наше головне завдання не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти. "Ми не можемо дозволити програти", "головне – не програти", і так далі, інтерпретації різні, але посил саме цей", — каже Буданов.

Глава ГУР МО висловив переконання, що програш росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнування.

При цьому Буданов бачить два сценарії розвитку ситуації, і обидва припускають "видозміну" росії.

"Якщо переможе, як то кажуть гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що все "це було помилкою". Війська відійдуть назад, за адмінкордон 91-го року і перевантажать якось стосунки з усім світом", — сказав він.

Умовні ж кремлівські "яструби", за словами Буданова, розуміють, що у будь-якій конфігурації їм у кращому разі загрожує солідний тюремний термін, тому для них продовження війни – питання особистого виживання.

При цьому він не став озвучувати жодних термінів.

"Давайте почекаємо. Кінець буде — у кожному з цих варіантів — однаковий. Це видозміна росії", — підсумував Буданов.

Також голова ГУР МО прогнозує, що вже до кінця року ВСУ суттєво просунуться вперед на фронтах, а до літа наступного, 2023-го, виб’ють окупантів із територій України.