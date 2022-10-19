Дефіцит ракет у рф посилюється: яку ще зброю вони можуть зняти зі зберігання

Радянські ракетні комплекси занадто старі, але це не зупинить росію

У зв'язку з тим, що росія явно не розрахувала, скільки їй потрібно крилатих та балістичних ракет сучасних типів для такої тривалої віййни, і їхні запаси вже вичерпуються, країна-агресор може перейти не тільки до дронів, але й до дуже старих ракетних комплексів К72 "Ельбрус". Для багатьох країн світу вони більш відомі під назвою Scud.

З балістичною ракетою Р-17 вони були створені наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років, а прийняті на озброєння в 1962 році. москва не надто переймається тим, що це озброєння вже занадто застаріле, а ракета Х-22, яку загарбники вже використовують по містах, приблизно настільки ж стара в своїй розробці.

Доволі тривалий період "Ельбрус" був основним тактичним ракетним комплексом Радянського Союзу, а на 1991 рік їх нараховувалося всього близько 550 одиниць. Десь на початку 2000-х років ракетні комплекси були передані на зберігання, але точна інформація щодо цього відсутня. Перша війна в Чечні — останнє відоме застосування росією цих комплексів у бойових діях. Тоді 630-й окремий ракетний дивізіон з 1999 по 2001 рік відстріляв 250 ракет.

Понад двадцять років потому, "Ельбрус", однак, знаходиться в боєздатному стані в деяких країнах. Під час Другої війни за Нагірний Карабах Вірменія іноді його застосувувала та випустила близько 10-15 ракет.

Слід розуміти, що одна з країн, яка тримає цей комплекс на озброєнні, це Білорусь. І так як вона активно передає техніку та озброєння до рф, то вірогідність і такої допомоги з переданням росіянам зі зберігання "Скадів" або зняття з консервації самими окупантами цих ракет — не нульова.

Харакетристики цього типу ракет Р-17 (8К14) є відомими. Це одноступенева балістична ракета. Вона має дальність польоту аж до 300 км. У ній використовуються прості компоненти палива — окислювач АК-27И "Меланж" та паливо ТМ-185. Розмір бойової частини — 987 кг. Точність забезпечується інерціальною системою наведення, яка дає похибку до 450 метрів від точки прицілювання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, над Мінськом фіксують польоти перехоплюваччів-винищувачів, які можуть нести на собі небезпечні гіперзвукові ракети. Для чого саме росія і Білорусь їх зараз запускають — невідомо, але є кілька припущень.