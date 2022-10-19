путін виніс важливе рішення щодо окупованих територій України

Новий указ вступає в силу 20 жовтня

Президент російської федерації володимир путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих 30 вересня Херсонській та Запорізькій областях, а також в так званих "днр" та "лнр". Указ буде направлений у Раду Федерацій.

Про це стало відомо з сайту кремля, а також у зверненні самого диктатора до Радбезу рф. За його словами, "неонацисти використовують тероритичні методи", "організовують замахи на органи влади", посилають ДРГ, намагаються створити підпілля. Він вважає, що саме українськими спецслужбами було "вчинено теракт на Кримському мосту".

"Мною підписано указ про введення воєнного стану в цих чотирьох суб'єктах російської федерації. Він негайно буде направлений на затвердження до Ради Федерації. Про ухвалене рішення проінформована і Державна Дума", — повідомив він.

Військовий стан запроваджується з 20 жовтня 2022 року. Уряд, МВС, МНС, Міноборони, ФСБ, Росгвардія та Головне управління спеціальних програм Президента російської федерації повинні у триденний термін "подати пропозиції про заходи, що застосовуються на територіях, на яких запроваджено військовий стан".

Також він підписав указ про наділення так званої "місцевої влади" додатковими повноваженнями. Йдеться про "підтримання громадського порядку" та "захист стратегічних об'єктів".

Заява путіна

Одразу після оголошень путіна свої коментарі зробив його прессекретар дмитро пєсков. Він підкреслив, що росія не буде закривати кордони з "чотирма регіонами", де введений воєнний стан.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, окупаційна влада Херсона почала переїжджати з правого берега міста на лівий через наступ ЗСУ. За їхніми даними, "евакуйовано" також вже понад 40% херсонців.