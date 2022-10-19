"Туди і дорога": у мережі обговорюють смерть путінського пропагандиста, який зняв фільм про Кримський міст

Деякі українці неіронічно зауважують, що любитель Кримського мосту не так уже й надовго пережив саму споруду

Слідом за руйнуваннями на Кримському мості одну з улюблених пропагандисток путіна маргариту симоньян спіткало нове горе. Помер старший брат її чоловіка Тиграна Кеосаяна — Давид. Втім, співчувати втрати українці явно не готові, відзначаючи чергову символічність — покійний був продюсером художнього і при цьому абсолютно прокремлівського фільму "Кримський міст. Зроблено з любов’ю!"

Інформацію про смерть родича російська "журналістка" розмістила в особистому Telegram-каналі. Вона заявила, що у своєму житті не знала таких "світлих та вільних людей", як Давид Кеосаян.

Зазначимо, що свою кар’єру нині покійний продюсер розпочинав ще за радянських часів. Знявшись в епізодичних ролях у двох картинах, він вирішив спробувати себе на іншій ниві. Таким чином, закінчивши факультет журналістики у МДУ ім. Ломоносова, він став режисувати та продюсувати нові російські кінострічки.

Давид Кеосаян

"Кримський міст. Зроблено з любов’ю!" став однією із спільних робіт із братом Тиграном, який цей фільм режисирував. Додамо, що стрічка побачила світ у 2018 році. Ми публікуємо трейлер до цього "шедевра", але відразу ж попереджаємо, що перегляд навіть такого уривка може серйозно зашкодити вашому психологічному здоров’ю.

Щоб перебити смак подібного кінопродукту, пропонуємо ознайомитися з реакцією українців на новину про смерть одного з російських пропагандистів. Очікувано, вона сповнена уїдливості та сміху — що не дивно за часів гібридної російсько-української війни.

Подібному ставленню українців пропагандистка симоньян не повинна дивуватися, адже ще кілька місяців тому відверто раділа смерті мирних жителів Миколаєва після чергового російського обстрілу.