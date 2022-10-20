Новий указ путіна викликав регіт у мережі: "Туризм - тільки через військкомат"

Орган влади був заснований ще в 2004 році, тепер його функції розформовані

Після оголошення воєнного стану на чотирьох окупованих територіях, президент російської федерації володимир путін своїм указом вирішув ще й ліквідувати Федеральну агенцію з туризму (Ростуризм). Низка функцій Ростуризму після розформування буде передана Міністерству економічного розвитку.

Указ опубліковано на офіційному порталі правових актів росії. Таке рішення пояснюють, як не дивно, "метою вдосконалення державного управління у сфері туризму", "підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії" та "оптимізації структури" федеральних органів.

У відомстві заявили, що скасування Ростуризму підвищить ефективність реалізації національного проекту "туризм та індустрія гостинності". Більше цей указ в кремлі не коментували і не роз'яснювали.

Такий цікавий указ, звичайно, встигли масово висміяти в Інтернет-мережі. Користувачі Twitter і Telegram переважно пишуть, що Федеральна агенція з туризму тепер не потрібна в росії, адже всі поїздки зараз здійснюються тільк через військкомат, тобто хіба що на війну в Україні.

Українці зазначають, що росіяни тепер також можуть організовувати подорожі в найбільш віддалені регіони своєї країни. Проте, це буде лише в тому випадку, якщо туризм не буде "у чорних поліетиленових пакетах" по території України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Євросоюз призупинив угоду з росією про спрощений візовий режим. Рішення вже набуло чинності.